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Нидерланды хотят отказаться от миграционных правил ЕС

  • 19.09.2024, 3:32
Нидерланды хотят отказаться от миграционных правил ЕС

Страна настаивает на ужесточении процедуры предоставления убежища.

Правительство Нидерландов объявило о желании отказаться от соблюдения миграционных правил Европейского Союза. Об этом в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в соцсети Х написала министр по вопросам убежища и миграции Марджолейн Фабер.

«Я только что уведомила Европейскую комиссию о том, что хочу добиться для Нидерландов "отказа" от миграционных правил в Европе. Мы должны вернуть себе контроль над собственной политикой предоставления убежища», - заявила политик.

Ее предложение поддержал лидер крупнейшей в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Выступая в национальном парламенте, он заявил, что этот шаг займет много времени, но «это признак того, что дует новый ветер». Он также написал в своем аккаунте в Х, что министр Фабер «пишет историю и сообщает Европейской комиссии о желании Нидерландов отказаться от миграции».

При этом отмечается, что для исключения Нидерландов из миграционной системы Евросоюза потребуется согласие всех 27 его членов.

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