Дебаты в Европарламенте: Лукашенко назвали «бандитом» и призвали отправить его в Гаагу 4 19.09.2024, 12:52

3,154

Абсолютное большинство евродепутатов — за новые санкции.

18 сентября на пленарном заседании в Страсбурге европейские парламентарии провели дебаты по Беларуси. Евродепутаты обсудили ситуацию с белорусскими политзаключенными, призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Депутат от Латвии Сандра Калниете потребовала немедленного доступа для Международного Красного Креста к белорусским политзаключенным и призвала ввести против режима такие же санкции, как и против России, полностью изолировав официальный Минск дипломатически. К симметричным санкциям и изоляции призвал и депутат от Нидерландов Тейс Реутен.

По мнению экс-мэра Риги Мартиньша Стакиса, «единственный способ вынудить Лукашенко освободить политических заключенных — это новые и новые санкции, а также полная изоляция».

К усилению санкционного давления против режима Лукашенко призвали литовец Пятрас Ауштрявичиус и поляк Михал Кобоско. Чешский законодатель Маркета Грегорова отметила, что есть многие возможности для введения новых болезненных для режима секторальных санкций. По мнению парламентария от Румынии Дана Барны, более строгие санкции против режима Лукашенко «абсолютно необходимы».

Экс-глава МВД Польши, евродепутат Мариуш Каминьски назвал Лукашенко бандитом: «Надеюсь, что информация об этих дебатах и принятой Европейским парламентом резолюции в их защиту дойдет до белорусских политических заключенных через тюремные стены. Пусть это будет сигналом, что Европа помнит о них, что они не в одиночестве. Надеюсь также, что эти слова дойдут до Лукашенко — бандита, удерживающегося у власти только благодаря брутальной силе и поддержке Кремля. Лукашенко должен быть преследуемым на международной арене».

Депутаты затронули тему соучастия режима в российской неспровоцированной агрессии против Украины. О соучастии режима говорил депутат от Австрии Хельмут Брандштеттер: «Лукашенко не является легитимным президентом — это известно всем. Вероятно, он сам понимает это. Лукашенко позволил наносить удары с территории Беларуси и разрушать украинские города».

Польский евродепутат Аркадиуш Мулярчик отметил, что режим несет свою долю ответсвенности за российскую агрессию в Украине. Литовский юрист Дайнюс Жалимас привел пословицу: «Отсрочка правосудия равносильна отказу в правосудии». Он призвал страны-члены ЕС более активно действовать по линии Международного уголовного суда.

Многие польские депутаты говорили о журналисте польского происхождения Анджее Почобуте, который находится в лукашенковских застенках. Парламентарии призвали Сербию воздержаться от экстрадиции белорусского журналиста Андрея Гнета.

Отличительной чертой первых дебатов по Беларуси Европейского парламента новой каденции было то, что некоторые депутаты обращались из Страсбурга непосредственно к белорусам от первого лица.

Германский евродепутат Сергей Лагодинский попросил извинения у белорусов за то, что в обмен заключенными между Кремлем и странами Запада не были включены белорусские политические узники.

Бывший вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевска обратилась к белорусам на родном для них языке: «Дарагія беларускія сябры, мы пра вас памятатаем i заўседы будзем змагацца за вашу свабоду».

Польский евродепутат сказала, что смерти политических узников — «это терристический акт против собственного народа» и призывала режим немедленно освободить политических заключенных: «Если вы этого не сделаете, мы позаботимся о том, чтобы вы попали в Гаагу. Ваша власть не будет длиться вечно. Виновные дождутся наказания. Жыве Беларусь!»

С заключительным словом выступила представитель Еврокомиссии Стелла Кириякидес: «ЕС призывает немедленно и безоговорочно освободить белорусских политических заключенных. Мы готовы принять ограничительные меры против ответственных за нарушения прав человека: судей, прокуроров, начальников исправительных колоний, работников служб безопасности».

Голосование по резолюции Европарламента «О тяжелом положении политзаключенных в Беларуси» пройдет сегодня, 19 сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com