Беларусь — абсолютный лидер в контрабанде «белых сигарет» 19.09.2024, 15:02

В топе марка «Минск».

Об этом говорится в очередном отчете Illicit cigarette consumption in Europe, подготовленном консалтинговой компанией KPMG по заказу корпорации Philip Morris International.

По оценке KPMG, из-за ужесточения ограничений на границе и закрытия ряда пунктов пропуска приток нелегальных сигарет из Беларуси падает третий год подряд: на 0,5 млрд в 2023 году после снижения на 0,3 млрд в 2022-м и на 1 млрд — в 2021-м. Их место занимают другие страны, прежде всего — Турция и Алжир, пишет Office Life.

При этом объем нелегальных поставок из Беларуси в страны Европы сократился за год с 2,1 млрд до 1,5 млрд сигарет, а их доля на теневом рынке снизилась с 4,3 до 2,9%. Однако наша страна остается абсолютным лидером по поставкам нелегальных «белых» сигарет, т. е. тех, которые продаются под своими марками, в европейские государства, хотя здесь ее доля за год тоже сократилась — с 52 до 43%, а в абсолютном выражении — с 1,9 млрд до 1,5 млрд сигарет. При этом марка «Минск» неизменно входит в пятерку самых популярных марок нелегальных «белых».

Самое популярное западное направление табачной контрабанды из Беларуси — Польша. В прошлом году туда попало 0,74 млрд нелегальных белорусских сигарет, что почти на 17% меньше, чем в 2022-м, и почти вдвое меньше, чем в 2020-м. Поступление нелегальных сигарет из Беларуси в Литву упало на 15,2% — до 0,39 млрд штук, в Латвию — на 27,35%, до 0,16 млрд. Отчасти эти потери компенсировал рост нелегальных поставок в Эстонию — с 0,05 млрд до 0,08 млрд сигарет.

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