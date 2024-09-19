Defence Express: ВСУ взорвали склад в Торопце модернизированным «Нептуном» 2 19.09.2024, 15:52

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За прошедшие сутки Украина поразила арсенал ГРАУ Минобороны РФ возле города Торопец Тверской области, что вызвало локальное землетрясение.

Как пишет Defence Express, ранее были предположения, что поскольку на видео атаки можно было услышать реактивный двигатель, это могла быть «Паляница». Однако аналитики высказали другие предположения.

В частности, учитывая масштабы поражения, ВСУ или использовали очень значительное количество реактивных дронов, или же атаковали склад более мощным образцом отечественного ракетного вооружения, например, модернизированный «Нептун».

«Потому что если еще раз посмотреть на приведенные снимки и оценивать возможный масштаб пожара, то это как-то очень мало похоже и на «падение обломков беспилотника», о котором заявляла российская администрация, и на попадание одного или даже нескольких дронов. В то же время, на этом моменте мы должны подчеркнуть, что наши выводы сейчас носят предварительный характер. Точно оценить масштаб разрушений на 107-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ возле города Торопец можно будет только после того, как на этом объекте прекратится пожар (россияне сами погасят или все выгорит естественным путем)», - отметили аналитики.

Тогда же можно будет говорить и о боеприпасах, которые там хранились - были ли там «Искандеры» и северокорейские KN-23. Однако, по мнению экспертов, можно точно исключить хранение на этом складе ядерного оружия. Хотя взрыв и дал сейсмический результат, должна была бы быть мощная утечка радиации, которая вряд ли обошла бы всю Восточную Европу, или хотя бы соседнюю с РФ Украину.

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