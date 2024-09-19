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«Минскводоканал» предупредил об отключении холодной воды

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  • 19.09.2024, 16:06
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«Минскводоканал» предупредил об отключении холодной воды

Опубликован список адресов.

В «Минскводоканале» предупредили об отключении холодной воды с 23.00 до 6.00 по некоторым адресам.

В ведомстве сообщают, что еще двое суток после включения водоснабжения возможны перебои с давлением и качеством воды — будут проводить плановые работы на наружных сетях.

С 23:00 21 сентября до 6:00 22 сентября не будет холодной воды на улице Якуба Коласа, 52. Снижение давления и ухудшение качества воды возможны в этом доме и в доме 52А и двое суток после выключения воды.

С 23:00 22 сентября до 6:00 23 сентября не будет холодной воды на улице Волгоградской, 43; улице Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; улице Кузьмы Чорного, 35; улице Толбухина, 17, 19. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в указанный период и последующие двое суток в районе улиц Волгоградской — Кнорина — Толбухина — Белинского — Чайковского.

С 23:00 23 сентября до 6:00 24 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение на улице Волгоградской, 41, 43, 45; улице Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; улице К. Чорного, 35; ул. Толбухина, 17, 19. Возможно ухудшение качества водоснабжения в этот период и следующие двое суток. Также не исключено снижение давления и ухудшение качества воды по адресам на улице Волгоградской — Кнорина — Толбухина — Белинского — Чайковского.

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