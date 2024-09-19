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Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне

  • 19.09.2024, 18:02
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне
Яромир Ягр

Накануне 52-летний хоккеист вышел на лед и сделал результативную передачу.

Чешский нападающий Яромир Ягр проводит последний сезон в карьере, хотя здоровье позволяет ему еще играть, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Ярослав Зидек.

Накануне 52-летний Ягр вышел на лед в первом туре чешской экстралиги за принадлежащий ему «Кладно» и отдал голевую передачу. «Кладно» проиграл в гостях со счетом 1:5.

У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. <...> Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — сказал Зидек.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах выступал в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) с «Питтсбург Пингвинз». Является олимпийским чемпионом (1998) и двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

Чех занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).

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