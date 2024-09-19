Министр экономики ФРГ: В Германии больше нет дефицита газа 19.09.2024, 18:34

Роберт Хабек

Газовые хранилища перед наступающей зимой заполнены.

Германия смогла преодолеть дефицит российского газа, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в среду, 18 сентября, на встрече с жителями города Оснабрюк в Нижней Саксонии. «Больше нет дефицита газа. Газохранилища заполнены», - сказал он, добавив, что на данный момент страна располагает достаточными резервными мощностями благодаря недавно построенным терминалам для приема сжиженного природного газа (СПГ), передает DW.

При этом Хабек, который также является вице-канцлером, признал, что цены на газ по-прежнему выше, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако уже не такие высокие, как в 2022 и 2023 годах. «Газ из РФ был трубопроводным газом, а сжиженный газ нужно перевозить, его надо охлаждать, загружать на корабль и отправлять через океан. Это, как правило, делает его более дорогим», - объяснил министр.

Летом 2022 года российский концерн «Газпром» сначала сильно сократил, а затем полностью прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток - 1», сославшись на необходимость ремонтных работ. При этом российская компания отказывалась забирать из ФРГ отремонтированную турбину, требуемую для работы газопровода, ссылаясь на санкции ЕС, введенные в отношении Кремля из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На фоне «газового шантажа», а также произошедших позднее диверсий на ветках «Северных потоков» Германия стала искать альтернативных поставщиков топлива — важнейшим из них стала Норвегия, во многом восполнившая дефицит газа ФРГ после ограничений поставок из России.

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