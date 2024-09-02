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Зачем Путин летит в Монголию

  • Вадим Денисенко
  • 2.09.2024, 8:25
  • 5,730
Зачем Путин летит в Монголию

Россия заплатит за визит своего лидера.

Все в этом мире продается и покупается, увы.

Россия тоже заплатит за визит своего лидера. Цена вопроса (подтверждена) - на Монголию не распространяется запрет на экспорт бензина, монголы не будут иметь проблем на своем рынке.

Сейчас Монголия также требует снять пошлины на 800 товаров, важных для своего экспорта. И, наверное, добьется больших уступок.

Кроме того, сейчас Монголия торгуется с Россией и Францией за то, кто получит право строить АЭС в этой стране. Пока шансы относительно равны, французы и россияне говорят о своей победе.

Одним словом, когда мы говорим о демократии, мы должны также помнить, что на все есть свой прайс. И у монголов, и у развитых демократий.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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