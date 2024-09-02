Китайские банки блокируют платежи у отправителей с русскими именами 4 2.09.2024, 10:21

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Из-за боязни попасть под санкции.

Банки КНР с середины июля стали отказываться принимать платежи, если в платежных документах указаны русские имена, рассказал «Известиям» гендиректор компании «Первая Группа» Алексей Порошин.

По его словам, теперь импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с Россией.

Русские имена, в том числе те, которых нет в санкционных списках, любые связи с Россией, а также надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, китайские партнеры боятся вторичных санкций и все чаще используют «нулевое доверие» в отношениях с российским бизнесом, пытаясь исключить любую угрозу.

Собеседник «Известий» в одном из бизнес-объединений отметил, что проблема возникла несколько недель назад и пока подобные случаи не носят массовый характер.

В случае если русское имя носит гражданин другой страны, китайские банки запрашивают дополнительную информацию, в частности, проверяют связь с российскими компаниями, говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Если связь не подтверждается, платеж проходит, отметил он.

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