Южная Корея начала расследование против Telegram 2.09.2024, 18:09

Сеул будет сотрудничать с Парижем.

Полиция Сеула начала расследование против Telegram, компанию подозревают в «пособничестве и подстрекательстве» к распространению порнографических изображений с дипфейками (реалистичной подменой фото-, аудио- и видеоматериалов, созданной с помощью искусственного интеллекта), сообщает Yonhap.

Глава Национального следственного управления полиции Южной Кореи У Чон Су заявил, что расследование затруднено, так как Telegram не предоставляет данных, таких как информация об аккаунтах и владельцах, не только южнокорейским властям, но и следственным органам других стран, например США.

«У нас есть собственные методы, и мы сделаем все возможное для расследования», — сказал У, добавив, что Сеул будет сотрудничать с правоохранительными органами Франции, где идет процесс над основателем платформы Павлом Дуровым.

Yonhap отмечает, что это первое расследование против Telegram в Южной Корее. Оно касается восьми ботов, которые генерируют фейковые материалы с сексуальным контентом, а также каналов, распространяющих эти изображения. С 26 по 29 августа полиция получила 88 жалоб и выявила 24 подозреваемых. О проблеме распространения порнодипфейков говорил президент Юн Сок Ёль, не упомянув Telegram напрямую.

Отказ от сотрудничества с властями есть среди пунктов обвинения, которое Дурову предъявила французская прокуратура после задержания предпринимателя в аэропорту Ле Бурже. Французские следователи вменяют ему соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. После четырех дней под стражей Дурова отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.

В Telegram заявили, что модерация на платформе соответствует стандартам, команда мессенджера соблюдает законы ЕС, а винить основателя платформы в злоупотреблениях пользователей абсурдно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com