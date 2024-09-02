Лавров заговорил о развале России 8 2.09.2024, 19:09

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Сергей Лавров

Глава МИД утверждает, что этого хотят 50 стран.

В настоящее время около 50 стран пытаются развалить Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил перед преподавателями и студентами МГИМО.

По словам министра, западные страны всегда стремились развалить Россию, чтобы получить «зависимое» и «вымирающее пространство», с котором они могли бы делать «все, что угодно». «Ради этого собрали под ружье коалицию из порядка 50 стран, для того чтобы Россию в том числе и попытаться расчленить», — подчеркнул Лавров.

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