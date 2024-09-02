Volkswagen может закрыть несколько заводов в Германии 7 2.09.2024, 19:48

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Концерн задумался о радикальных мерах экономии и разрыве соглашения с профсоюзами.

Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые в своей 87-летней истории, пишут Bloomberg и Süddeutsche Zeitung (SD). По данным изданий, планируется закрыть как минимум один крупный автомобильный завод и одно производство по выпуску комплектующих. Bloomberg называет такую ситуацию еще одним потенциальным ударом по правительству канцлера Олафа Шольца, отмечая, что автомобильная отрасль — одна из важнейших для экономики Германии.

Концерн Volkswagen еще 30 лет назад договорился с профсоюзами, что не будет увольнять сотрудников по производственным причинам, недавно это соглашение в очередной раз обновили — до 2029 года, но теперь его могут отменить ради жесткой экономии — в связи с замедлением потребительских расходов и продолжительным переходом на электромобили.

«Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации. Экономическая среда стала еще жестче, и новые игроки приходят в Европу. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности», — заявил гендиректор Оливер Блюме.

Правящая коалиция Олафа Шольца на днях уже потерпела поражение на региональных выборах партии крайне правого («Альтернатива для Германии», «АдГ») и левого толка («Союз Сары Вагенкнехт») получили более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии. Это первый триумф крайне правой партии на выборах в Германии после Второй мировой войны.

На Западе восприняли эти итоги как продолжение укрепления правых в ЕС, формально начавшееся на выборах в Европарламент. Сам Шольц назвал результаты голосования тревожными. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил канцлер.

«Надвигающийся кризис с одной из крупнейших компаний Германии угрожает послевоенному консенсусу, в котором рабочие имеют значительное влияние... Новые конкуренты нацеливаются на основу промышленности Германии, а всплеск поддержки правых подрывает политический континуум», — пишет Bloomberg.

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