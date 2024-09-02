В Крым прибыл военный транспорт «ядерного» управления Минобороны РФ 2 2.09.2024, 20:26

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Военный транспорт «ядерного» управления Минобороны России прибыл в Крым, пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на сообщения местных жителей. В частности, автомобили 12-го управления военного ведомства были замечены в восточной части полуострова, включая город Керчь. Номерные знаки транспортных средств обозначены кодом 39, которым отмечаются автомобили именно 12-го управления, указывает издание.

12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входит Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других государствах.

В конце августа стало известно, что российские военные усилили защиту Крымского моста, установив на нем самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Судя по спутниковым снимкам, ЗРПК находится там не менее месяца. До этого Минобороны РФ уже предприняло ряд мер для защиты переправы. В частности, ведомство размещало рядом с ней «баржу-мишень» в качестве приманки для управляемых ракет, а также затопило несколько плавсредств, установив боновые заграждения между ними, чтобы предотвратить проникновение морских беспилотников.

За несколько дней до этого Bloomberg со ссылкой на разведывательное агентство Пентагона (DIA) сообщил, что командование ВС РФ решило разместить в Крыму самые современные российские ЗРК — С-500. Решение было вызвано тем, что комплексы С-400 не могут полноценно отражать атаки ВСУ на полуостров с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Весной этого года США разрешили Украине бить по полуострову дальнобойными ATACMS. Сразу после этого ВСУ уничтожили этими ракетами несколько комплексов С-400 и С-300 на авиабазе под Джанкоем. В мае при помощи ATACMS был затоплен последний ракетный корабль Черноморского флота РФ в Крыму «Циклон».

По информации «Украинской правды», в августе Вооруженные силы Украины впервые использовали для ударов по Крыму ракету-дрон собственного производства «Паляница». Данные ракеты Киев может применять не только во время атак на оккупированные регионы, но и для ударов вглубь России — для этого украинской стороне не нужно разрешение Запада.

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