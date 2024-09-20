Вооруженный пулеметом робот ВСУ заставил россиян бежать в Курской области

Вооруженный пулеметом робот ВСУ заставил россиян бежать в Курской области3
- 20.09.2024, 8:29
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Видеофакт.
Современные технологии начинают играть все большую роль на фронте, о чем свидетельствует опубликованная украинским подразделением UA_REG TEAM видеозапись, на которой показано, как вооруженный пулеметом наземный роботизированный комплекс выбил россиян с их позиции в Курской области.
OSINT-аналитики уточняют, что речь идет об атаке на позицию российских войск в населенном пункте Волфино Глушковского района. Наземный дрон при поддержке миномета обстрелял вражескую позицию. Россияне пытались отбиться от атаки роботизированной платформы при помощи РПГ и FPV-дронов, но безуспешно. В итоге врагу пришлось с потерями оставить данную позицию.
«Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали», - рассказали украинские бойцы.