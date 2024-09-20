Триумф дронов ВСУ 1 Андреас Рюэш, Neue Zürcher Zeitung

20.09.2024, 14:28

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Что означает уничтожение арсенала РФ под Торопцом.

Недалеко от небольшого города Торопец, в 360 километрах от Москвы, взорвался один из крупнейших и самых современных Neue Zürcher Zeitung российских складов боеприпасов. Видеозаписи местных жителей и солдат дают представление о масштабах катастрофы. В течение нескольких часов, вплоть до рассвета, одна детонация сменяла другую. Взрывы были настолько мощными, что зарубежные измерительные станции зарегистрировали их как землетрясение силой 2,8 балла по шкале Рихтера.

Испуганные россияне, когда увидели огромное грибообразное облако от взрывов на фото и видео в социальных сетях, сначала решили, что это ядерная атака. Однако звуки полета и свидетельства очевидцев говорят, что причиной стал относительно дешевый удар с использованием нескольких беспилотников-камикадзе. Цель была выбрана удачно — арсенал в Торопце включает десятки отдельных складов боеприпасов на большой территории площадью более 5 квадратных километров. По неподтвержденным данным, там хранилось 30 тысяч тонн взрывных устройств, включая ракеты для реактивных систем залпового огня «Град», гранаты и, вероятно, зенитные ракеты.

Арсенал расположен прямо на железнодорожной ветке, что вполне объяснимо с точки зрения логистики. Однако в непосредственной близости находится город Торопец с населением 11 тысяч человек и несколько сел. О жертвах среди гражданского населения есть лишь отрывочные сведения. По имеющимся данным, в рамках эвакуации из района бедствия было вывезено 7 500 жителей. На фотографиях из Торопца видны неповрежденные дома, но во многих из них выбиты окна.

️Помещение, принадлежащее арсеналу и, по официальной информации, рассчитанное на 200 человек, скорее всего, подверглось серьезным разрушениям. Один из россиян написал в соцсети: «Плохие новости. Много 200-х».

Как всегда в таких случаях, первая задача российских властей — обелить случившееся и отрицать свою ответственность. В то время как на заднем плане, как фейерверк, раздавались взрыв за взрывом, губернатор Тверской области стоял перед камерой и заявлял, что работа аварийных служб идет «по плану». В России это общеизвестное выражение, означающее, что у власти все под контролем, даже если рядовому гражданину так не кажется.

Губернатор Игорь Руденя также сообщил, что все вражеские беспилотники сбиты, а пожары возникли только из-за обломков. Доверчивые зрители должны сделать вывод, что это исключительный случай невезения.

На самом деле эта катастрофа позорит российский режим. Хранилище в Торопце начало работу только в 2018 году и было высоко оценено государственной пропагандой. На тот момент заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, глава российской военной логистики, специально приезжал туда, чтобы торжественно перерезать ленточку. В сообщениях государственных СМИ говорилось, что арсенал был построен по самым современным мировым стандартам, чтобы безопасно хранить ракеты и боеприпасы. «Благодаря бетонным сооружениям (в России боеприпасы часто хранятся в деревянных бараках и под открытым небом) гарантирована защита от воздушных атак и даже от ядерного взрыва», — утверждал тогда Булгаков.

Между тем, генерал армии уже давно стал символом коррупции и разгильдяйства в российских Вооруженных силах. После того как в феврале 2022 года, во время наступления российских войск, логистика потерпела полный провал, Булгаков утратил популярность. Сначала он потерял должность в министерстве, а затем и свободу в июле 2024 года.

Военные последствия катастрофы в Торопце оценить непросто. Если 30 тысяч тонн боеприпасов действительно было уничтожено, то это очень много. Однако, по оценкам, Россия уже выпустила в этом конфликте в 40 раз больше артиллерийских боеприпасов.

Следует отметить, что, по официальным данным, на западе РФ было всего пять таких объектов. Северная группировка войск, в частности, участвующая в боевых действиях в Курской области и на Харьковском фронте, вероятно, будет иметь проблемы со снабжением. Железнодорожные линии проходят от Торопца до соответствующих участков фронта.

Однако прежде всего это событие показывает, насколько мощными стали украинские беспилотники дальнего радиуса действия. Этот успех вряд ли останется единичным случаем и заставит россиян пересмотреть логистику. Небольшие склады боеприпасов вблизи фронта и так находятся под угрозой: только во вторник украинские ВМС сообщили об успешной ракетной атаке на арсенал под Мариуполем.

Андреас Рюэш, Neue Zürcher Zeitung

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