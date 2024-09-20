СМИ: Россияне смирились с потерей Курской области 6 20.09.2024, 14:32

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Москва потерпела поражение.

Первоначальный шок, испытанный российским обществом после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, начал сходить на нет.

Хотя ВСУ по-прежнему контролируют десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров российской территории, а обещания генералов разгромить врага не реализовались, интерес граждан к боям под Курском обвалился втрое, а рейтинги власти начали восстанавливаться, показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение».

По данным ФОМ, на неделе, завершившейся 15 сентября, за событиями в Курской области следили лишь 12% россиян, хотя неделей ранее это было 15%, в начале сентября — 28%, а 11 августа, на первой неделе вторжения, — 39%.

Как следует из опроса, больший интерес у россиян вызывает «СВО в целом» и наступление российских войск в Донбассе (24%). При этом атаки беспилотников на регионы, в том числе на Москву и близлежащие регионы, интересуют втрое меньше граждан — 8%.

Настроение общества, впрочем, остается тревожным, следует из данных ФОМ: доля тех, кто сообщил о «тревоге» среди знакомых, коллег и родных, составляет 47%. Это на 2 процентных пункта ниже, чем в в конце августа, но почти в 1,5 раза выше показателей до вторжения ВСУ: 33% на 28 июля.

Кто-то может подумать, что падение интереса к происходящему в Курске на руку Кремлю, но это совершенно не так, комментирует результаты опроса политолог Аббас Галлямов. «Люди перестают интересоваться темой, предварительно зафиксировав тот факт, что российские власти потерпели там поражение. Эта потеря интереса носит декларативный и негативный для власти — полный разочарования — характер», — поясняет эксперт.

Российское командование приняло решение не перебрасывать существенные силы из Донбасса под Курск, сообщали ранее близкие к Кремлю источники Bloomberg. По их словам, оборону области власти намерены осуществлять с помощью солдат-срочников, численность которых по всей стране составляет около 300 тысяч человек. Кроме того, в регионе создаются добровольческие отряды самообороны из местных жителей, сообщал ранее врио губернатора Алексей Смирнов.

Они будут действовать вместе с армией и штабом контртеррористической операции в восьми отселенных районах, говорил Смирнов, добавляя, что наполнять отряды планируют контрактниками.

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