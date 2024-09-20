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Легендарной Софи Лорен исполнилось 90 лет

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  • 20.09.2024, 22:55
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Легендарной Софи Лорен исполнилось 90 лет

Она снялась в более чем ста фильмах, сотрудничала с крупнейшими актерами и режиссерами.

90 лет назад, 20 сентября 1934 года, родилась Софи Лорен - икона стиля, легенда итальянского и мирового кино, двукратная обладательница Оскара, передает RMF24.

Детство у Софи было тяжелое. Тем не менее в 15 лет она получила награду на конкурсе красоты «Королева моря». Призом стали деньги и поездка в Рим. С тех пор она начала пробовать свои силы как актриса. Она также участвовала в фотосессиях.

Дебютировала Лорен в комедии «Сердца на море» (1950). Дверь в мир кино более широко открыл ее продюсер Карло Понти.

В 1951 году Софи вместе с матерью снялась в снятом по роману Генриха Сенкевича американском историческом фильме «Quo Vadis» режиссера Мервина Лероя.

Уже в 1954 году Софи Лорен снялась у Витторио де Сика в ленте «Золото Неаполя». Игра актрисы привлекла внимание критиков, а с режиссером у нее сложился прочный и очень успешный тандем.

В частности, это он снял в 1960 году драму «Чочара», за главную роль в которой Лорен получила «Оскар». Кстати, это был первый случай в истории премии, когда статуэтку вручили актрисе за фильм на иностранном языке.

Уже в конце 50-х Лорен прорвалась в Голливуд, где также сделала успешную карьеру. Она активно снималась вплоть до начала 80-х.

В целом Софи Лорен снялась в более чем ста фильмах, сотрудничала с крупнейшими актерами и режиссерами.

Второй «Оскар» за заслуги перед кинематографом Лорен получила в 1991 году из рук самого Федерико Феллини, который признался в желании работать с Лорен.

Последний фильм Софи Лорен вышел в 2020 году. Драму «Вся жизнь впереди» снял ее сын Эдоардо Понти.

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