Легендарной Софи Лорен исполнилось 90 лет 1 20.09.2024, 22:55

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Она снялась в более чем ста фильмах, сотрудничала с крупнейшими актерами и режиссерами.

90 лет назад, 20 сентября 1934 года, родилась Софи Лорен - икона стиля, легенда итальянского и мирового кино, двукратная обладательница Оскара, передает RMF24.

Детство у Софи было тяжелое. Тем не менее в 15 лет она получила награду на конкурсе красоты «Королева моря». Призом стали деньги и поездка в Рим. С тех пор она начала пробовать свои силы как актриса. Она также участвовала в фотосессиях.

Happy 90th Birthday to the living legend, the wonderful Sophia Loren! pic.twitter.com/diuRMJcz2s — Classic Hollywood(GP) (@CHC_1927) September 20, 2024

Дебютировала Лорен в комедии «Сердца на море» (1950). Дверь в мир кино более широко открыл ее продюсер Карло Понти.

В 1951 году Софи вместе с матерью снялась в снятом по роману Генриха Сенкевича американском историческом фильме «Quo Vadis» режиссера Мервина Лероя.

Tal día como hoy, pero de 1934: nació Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone, conocida con el nombre artístico de Sophia Loren.



Si tuvierais que elegir una sola de sus películas, ¿cuál de todas sería? pic.twitter.com/NjIUPBe9qi — 𝔸𝕟𝕕𝕣𝕖𝕒 𝔸𝕔𝕠𝕤𝕥𝕒 (@AndreaAcostArts) September 20, 2024

Уже в 1954 году Софи Лорен снялась у Витторио де Сика в ленте «Золото Неаполя». Игра актрисы привлекла внимание критиков, а с режиссером у нее сложился прочный и очень успешный тандем.

В частности, это он снял в 1960 году драму «Чочара», за главную роль в которой Лорен получила «Оскар». Кстати, это был первый случай в истории премии, когда статуэтку вручили актрисе за фильм на иностранном языке.

Уже в конце 50-х Лорен прорвалась в Голливуд, где также сделала успешную карьеру. Она активно снималась вплоть до начала 80-х.

В целом Софи Лорен снялась в более чем ста фильмах, сотрудничала с крупнейшими актерами и режиссерами.

Buon compleanno a Sofia Loren, icona del cinema per i suoi primi 90 anni. Una carriera straordinaria, ha rappresentato l'Italia nel mondo. L'omaggio del cinema e della Rai, la festa in terrazza a Roma #ANSAhttps://t.co/HC4cLE6l2a — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 20, 2024

Второй «Оскар» за заслуги перед кинематографом Лорен получила в 1991 году из рук самого Федерико Феллини, который признался в желании работать с Лорен.

Последний фильм Софи Лорен вышел в 2020 году. Драму «Вся жизнь впереди» снял ее сын Эдоардо Понти.

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