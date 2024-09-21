Дроны атаковали арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ 21.09.2024, 8:16

1,716

Жители Тверской области сообщают о мощных взрывах.

У поселка Октябрьское Тверской области РФ беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Местные жители сообщают о мощных взрывах.

Об этом сообщают телеграм-каналы «Крымский ветер» и Astra.

23 арсенал ГРАУ находится всего в 16 км к югу от ранее уничтоженного 107 арсенала в Торопце.

Мониторинговая группа Крымского ветра по результатам данных спутниковой съемки фиксирует мощный пожар на 23 арсенале ГРАУ.

Количество очагов пожаров увеличивается с каждой минутой.

На втором фото показано взаимное расположение 23 арсенала в Октябрьском и 107 арсенала в Торопце.

Astra также пишет, что, по ее данным, был атакован 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области.

Напомним, в ночь на 18 сентября украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com