Россиянам в Крыму пришлось срочно убегать с футбола в укрытие из-за «ракетной опасности»5
- 22.09.2024, 8:25
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Видеофакт.
Футбольным болельщикам, пришедшим на матч чемпионата России во втором дивизионе в Севастополе между местным одноименным клубом и ялтинским «Рубином» пришлось срочно убегать в убежище. Диктор на «СКС-Арене» объявил о «ракетной опасности из-за баллистики».
На видео видно, как футболисты и зрители спешно покидают свои места. Слышны женские крики «Забирайте детей!».
Как сообщает «Крым.Реалии», днем, 21 сентября, в аннексированном Симферополе прогремели не менее четырех взрывов. В результате взрывов сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.
Позже советник российского главы Крыма Олег Крючков заявил, что в районе Симферополя вела работу российская противовоздушная оборона. По его утверждению, пострадавших и разрушений нет. Ранее местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в городе.
Кроме того, подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев в 19:15 по местному времени сообщил об угрозе баллистической атаки на город. Сигнал об отбое воздушной тревоги поступил в 19:26.
Министерство обороны России в свою очередь заявило, что ночью над Крымом якобы было перехвачено три беспилотника.