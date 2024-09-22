закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде

  • 22.09.2024, 9:38
Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде

Результаты боев 21 сентября.

Вчера, 21 сентября, состоялся бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), пишет «Трибуна».

Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.

Поединок состоялся в Лондоне на «Уэмбли».

В марте Джошуа одержал победу над Фрэнсисом Нганну. В июне Дюбуа одолел Филиппа Хрговича.

Все результаты боев:

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) победил Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и выиграл титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе.

Хамза Шираз (21-0, 17 КО) одолел Тайлера Дэнни (19-3-3, 1 КО) и получил титул чемпиона EBU в среднем весе.

Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) выиграл у Вилли Хатчинсона (18-2, 13 КО) и стал временным чемпионом WBO в полутяжелом весе.

Энтони Какаче (23-1, 8 КО) победил Джоша Уоррингтона (31-4-1, 8 KO) и сохранил титулы чемпиона IBF и IBO во втором полулегком весе.

Джош Келли (16-1-1, 8 КО) одолел в первом среднем весе Ишмаэля Дэвиса (13-2, 6 КО).

Джош Падли (15-0, 4 КО) победил в легком весе Марка Чемберлена (16-1, 12 КО).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина