Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде 22.09.2024, 9:38

Результаты боев 21 сентября.

Вчера, 21 сентября, состоялся бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), пишет «Трибуна».

Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.

Поединок состоялся в Лондоне на «Уэмбли».

В марте Джошуа одержал победу над Фрэнсисом Нганну. В июне Дюбуа одолел Филиппа Хрговича.

Все результаты боев:

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) победил Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и выиграл титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе.

Хамза Шираз (21-0, 17 КО) одолел Тайлера Дэнни (19-3-3, 1 КО) и получил титул чемпиона EBU в среднем весе.

Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) выиграл у Вилли Хатчинсона (18-2, 13 КО) и стал временным чемпионом WBO в полутяжелом весе.

Энтони Какаче (23-1, 8 КО) победил Джоша Уоррингтона (31-4-1, 8 KO) и сохранил титулы чемпиона IBF и IBO во втором полулегком весе.

Джош Келли (16-1-1, 8 КО) одолел в первом среднем весе Ишмаэля Дэвиса (13-2, 6 КО).

Джош Падли (15-0, 4 КО) победил в легком весе Марка Чемберлена (16-1, 12 КО).

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