Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде
- 22.09.2024, 9:38
Результаты боев 21 сентября.
Вчера, 21 сентября, состоялся бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), пишет «Трибуна».
Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.
Поединок состоялся в Лондоне на «Уэмбли».
В марте Джошуа одержал победу над Фрэнсисом Нганну. В июне Дюбуа одолел Филиппа Хрговича.
Все результаты боев:
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) победил Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и выиграл титул чемпиона мира по версии IBF в сверхтяжелом весе.
Хамза Шираз (21-0, 17 КО) одолел Тайлера Дэнни (19-3-3, 1 КО) и получил титул чемпиона EBU в среднем весе.
Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) выиграл у Вилли Хатчинсона (18-2, 13 КО) и стал временным чемпионом WBO в полутяжелом весе.
Энтони Какаче (23-1, 8 КО) победил Джоша Уоррингтона (31-4-1, 8 KO) и сохранил титулы чемпиона IBF и IBO во втором полулегком весе.
Джош Келли (16-1-1, 8 КО) одолел в первом среднем весе Ишмаэля Дэвиса (13-2, 6 КО).
Джош Падли (15-0, 4 КО) победил в легком весе Марка Чемберлена (16-1, 12 КО).