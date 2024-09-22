Зеленский прибыл в Нью-Йорк1
- 22.09.2024, 22:24
Президент Украины представит План победы лидерам стран-партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщил корреспондент украинского государственного агентства «Укринформ» в Нью-Йорке
Начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.
В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.