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Зеленский прибыл в Нью-Йорк

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  • 22.09.2024, 22:24
Зеленский прибыл в Нью-Йорк

Президент Украины представит План победы лидерам стран-партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщил корреспондент украинского государственного агентства «Укринформ» в Нью-Йорке

Начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.

В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.

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