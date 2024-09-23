Российские военные на Курщине сдались в плен украинским морпехам
- 23.09.2024, 15:43
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Опубликовано видео операции.
Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона ВСУ продолжают вести активные действия на территории Курской области. Недавно им удалось снова пополнить обменный фонд, взяв в плен российских оккупантов.
Пресс-служба батальона опубликовала соответствующие видео с места событий.
«Выполняя боевые задачи на территории РФ в Курской области, морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты пополняют обменный фонд, чтобы как можно быстрее вернуть побратимов из российского плена», – говорится в сообщении.