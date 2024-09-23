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Российские военные на Курщине сдались в плен украинским морпехам

  • 23.09.2024, 15:43
  • 2,894
Российские военные на Курщине сдались в плен украинским морпехам

Опубликовано видео операции.

Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона ВСУ продолжают вести активные действия на территории Курской области. Недавно им удалось снова пополнить обменный фонд, взяв в плен российских оккупантов.

Пресс-служба батальона опубликовала соответствующие видео с места событий.

«Выполняя боевые задачи на территории РФ в Курской области, морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты пополняют обменный фонд, чтобы как можно быстрее вернуть побратимов из российского плена», – говорится в сообщении.

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