Украина в суде Гааги потребовала снести Крымский мост 23.09.2024, 18:38

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Мост незаконен.

Украина обвинила Россию в попытке незаконно захватить контроль над Азовским морем и Керченским проливом. Воротами, обеспечивающими доступ в акваторию, служит Крымский мост, который необходимо убрать, заявил представитель Киева на суде в Гааге.

Украина уже дважды пыталась подорвать Крымский (Керченский) мост, который служит транспортной и символической привязкой Крыма к России. Теперь она пытается добиться его ликвидации юридическим способом. «Россия хочет забрать себе Азовское море и Керченский пролив, поэтому на входе [в них] она построила огромные ворота, чтобы не пускать международные суда, при этом разрешая заход небольшим российским речным судам», – заявил представитель Украины Антон Кориневич на первом заседании Постоянного арбитража в Гааге.

Иск был подан в 2016 г., через два года после аннексии Крыма. Украина обвиняет Россию в том, что, построив мост, она нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, запретила украинским рыбакам вести традиционный промысел, нанесла ущерб окружающей среде и разграбила подводные археологические объекты. Кориневич заявил коллегии арбитров, передает AP: «Мост незаконен и должен быть снесен».

Россия считает, что это дело не подпадает под юрисдикцию арбитражного суда. Если же арбитры решат наоборот, они должны отклонить претензии Киева, заявил представитель России Геннадий Кузьмин. «Выдвинутые Украиной обвинения в этом деле, конечно, совершенно безосновательны и бесперспективны», так как речь идет о «внутренних водах» России, сказал он.

Режим внутренних вод (часть моря между побережьем и «исходной линией», от которой отсчитываются территориальные воды, прилежащая зона, исключительная экономическая зона и границы шельфа) определяется государством, а не Конвенцией ООН.

После аннексии Крыма 19-километровый мост стал важным фактором интеграции полуострова в Россию. За его строительство, начавшееся в феврале 2016 г., отвечала компания друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Мост использовался для доставки солдат и оружия перед российским вторжением и впоследствии для снабжения группировки, захватившей южные территории Украины.

Служба безопасности Украины организовала две диверсии с целью подорвать мост. 8 октября 2022 г. (на следующий день после дня рождения Путина) на мосту был взорван грузовой автомобиль, что привело к обрушению двух пролетов автодороги и сильному пожару на железнодорожной части. А 17 июля 2023 г. взрыв разрушил один из автодорожных пролетов.

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