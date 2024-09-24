BMW выпустил роскошный X7 Signature Edition 2 24.09.2024, 12:09

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Отличается уникальными деталями и «богатыми» опциями.

BMW представила новый X7 Signature Edition для индийского рынка, который отличается уникальными деталями и роскошными опциями.

Этот полноразмерный внедорожник доступен в двух эксклюзивных цветах: Dravit Grey и Tanzanite Blue, а его салон оформлен в высококачественной коже Merino в оттенках Tartufo и Ivory White, пишет BMW Blog.

Одним из наиболее необычных элементов этой версии стали хрустальные дверные штифты, которые подчеркивают премиальный статус автомобиля.

Внутреннее оформление Signature Edition также включает настоящую кожаную отделку приборной панели и панорамную стеклянную крышу с более чем 15 000 светодиодов, создающих эффект звездного неба, напоминающий о моделях Rolls-Royce. Комфорт пассажиров обеспечивают сиденья с отделкой из Alcantara и мощная аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

Для обеспечения плавного хода BMW X7 Signature Edition оснащен адаптивной пневматической подвеской как на передней, так и на задней оси. Трехрядный внедорожник также получил проекционный дисплей и кристальные элементы управления для селектора передач, iDrive и аудиосистемы.

Под капотом у X7 Signature Edition установлен 3,0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель с технологией мягкого гибрида. Он развивает мощность в 381 л.с. и крутящий момент в 520 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды. Небольшой электромотор добавляет временную мощность в 12 л.с. и 200 Нм.

Сборка X7 Signature Edition производится на заводе BMW в Ченнаи, и автомобиль будет доступен в ограниченном количестве. Стоимость этой эксклюзивной версии составляет около 159 000 долларов США, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на индийском рынке.

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