ЦАХАЛ завершил вторую волну атак на объекты «Хезболлы»
- 24.09.2024, 13:23
Удары наносились по штабам и складам оружия.
Армейская пресс-служба израильских войск сообщила о том, что истребители ЦАХАЛа завершили вторую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане, начавшуюся сегодня утром, пишет сайт «Детали».
Под руководством командования Северного военного округа и Управления военной разведки ВВС атаковали террористические объекты «Хезболлы» в провинции Бекаа в глубине Ливана и в других районах Южного Ливана, включая здания, где хранилось оружие, штабы и другую военную инфраструктуру.
Во время атак произошли вторичные взрывы, что указывает на то, что в зданиях хранилось много оружия.
ЦАХАЛ продолжает усилия по нанесению ущерба военному потенциалу и инфраструктуре террористической организации «Хезболла».