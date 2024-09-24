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ЦАХАЛ завершил вторую волну атак на объекты «Хезболлы»

  • 24.09.2024, 13:23
ЦАХАЛ завершил вторую волну атак на объекты «Хезболлы»

Удары наносились по штабам и складам оружия.

Армейская пресс-служба израильских войск сообщила о том, что истребители ЦАХАЛа завершили вторую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане, начавшуюся сегодня утром, пишет сайт «Детали».

Под руководством командования Северного военного округа и Управления военной разведки ВВС атаковали террористические объекты «Хезболлы» в провинции Бекаа в глубине Ливана и в других районах Южного Ливана, включая здания, где хранилось оружие, штабы и другую военную инфраструктуру.

Во время атак произошли вторичные взрывы, что указывает на то, что в зданиях хранилось много оружия.

ЦАХАЛ продолжает усилия по нанесению ущерба военному потенциалу и инфраструктуре террористической организации «Хезболла».

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