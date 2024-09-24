Встреча Трампа и Зеленского пока не назначена 4 24.09.2024, 13:41

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Фото: Reuters

Кандидат от республиканцев заявлял, что «вероятно встретится» с президентом Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в США планировал встретиться с Дональдом Трампом, чтобы представить ему свой план победы и услышать его видение завершения войны. В то же время, как пишет Reuters, встреча между Трампом и Зеленским пока не назначена.

«Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что «вероятно» встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена», - пишет издание.

Зеленский во время визита в США посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, союзником Камалы Харрис. И, как пишет Reuters, это вызвало возмущение некоторых соратников Трампа.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы на выборах в США победили демократы, представительницей которых является Харрис. Хотя, отмечает Reuters, это заявление контрастирует с линией некоторых его союзников, которые утверждали, что Украина приветствовала бы возвращение Трампа, поскольку только он, по их словам, имеет возможность вести переговоры с Путиным.

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