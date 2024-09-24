Над Беларусью летал «Шахед», когда в небе был вертолет Лукашенко

Над Беларусью летал «Шахед», когда в небе был вертолет Лукашенко3
- 24.09.2024, 14:08
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Но авиацию на перехват беспилотника решили не поднимать.
В Беларусь в очередной раз залетел российский «Шахед». В это время в небе находился вертолет Лукашенко.
Дрон пересек границу в 09:25 утра в районе населенного пункта Любеч, залетев из Черниговской области Украины. Позже беспилотник направился в сторону Брагина. Дальнейшая судьба летательного аппарата остается неизвестной. В момент его появления в воздухе не зафиксировано вылетов авиации ВВС Беларуси над юго-восточными регионами страны, сообщают мониторинговые группы.
В это же время в небе над Беларусью находился вертолет с Лукашенко на борту, который вылетел из резиденции «Озерный» и направлялся на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, приземлившись там около 10:00. Если предположить, что дрон продолжил движение на северо-запад, он мог бы достичь полигона Обуз-Лесновский к 11:00.
По данным «Гаюна», это уже как минимум 45-й дрон, который вошел в воздушное пространство Беларуси с 11 июля 2024 года, и 24-й только в сентябре.