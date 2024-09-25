Ученые советуют играть в «Тетрис» 25.09.2024, 10:29

Особенно этой категории людей.

Всего 20 минут игры в «Тетрис» могут снизить количество болезненных флэшбеков, пишет techinsider.

По мнению исследователей, терапевтический эффект «Тетриса» связан ментальным переключением. Когда игроки вращают и перемещают падающие фигуры, это задействует те же когнитивные ресурсы, что и визуальные воспоминания. Таким образом, игра способна вмешиваться в процесс возникновения навязчивых воспоминаний, мешая их появлению и развитию.

Ранее в 2018 году ученые выяснили, что игра в «Тетрис» сразу после автомобильной аварии сокращает количество навязчивых воспоминаний на 62%.

В новом исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, ученые провели эксперименты с группой шведских медработников, которые столкнулись с ПТСР на фоне работы с COVID-19.

В эксперименте приняли участие 164 человека. Участникам предложили вести дневник их травматических воспоминаний на протяжении пяти недель. Среднее количество флэшбеков у участников до эксперимента составляло 15 в неделю.

Затем половина участников играла в «Тетрис» в течение 20 минут, а другая половина слушала подкаст по философии. Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто играл в «Тетрис», количество воспоминаний снизилось на 85,9%, а половина участников вообще перестала испытывать флэшбеки.

Интересно, что положительный эффект сохранялся на протяжении шести месяцев после единственного сеанса игры. У тех, кто играл в «Тетрис», ПТСР-симптомы оставались значительно менее выраженными по сравнению с контрольной группой.

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