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Суррогаты

  • Аббас Галлямов
  • 25.09.2024, 14:17
  • 1,872
Суррогаты
Аббас Галлямов

В России между властью и народом пропасть.

Единственное, что объединяет Путина и основную массу населения, - это обида на Запад. При всем внешнем сходстве, однако, корни указанной эмоции в случае с простыми россиянами и их президентом лежат в разных местах.

Народ обижается, потому что ему кажется, что в 90-е Россию «кинули»: в обмен на отказ от имперского статуса и враждебной Западу коммунистической идеологии пообещали включить в клуб привелегированных хорошо живущих государств, а потом - дождавшись, когда россияне выполнят свою часть контракта, - свою выполнять отказались.

В качестве доказательства обмана сейчас используется тезис о «расширении НАТО», но вообще-то реальная причина разочарования связана с падением уровня жизни и вытекающим из него ощущением несбывшихся ожиданий. Основным группам населения до НАТО долгие годы не было никакого дела. Вступление в альянс стран Балтии, например, прошло ими совершенно незамеченным. Путин сам недавно рассказывал, что в 2000 году просил Клинтона принять Россию в блок - знай он, что россиянам это не понравится, он бы не стал этого делать.

Для Путина «кидок» выглядел по-другому. В его случае дело не в падении уровня жизни вместо «обещанного» повышения. Став президентом, Путин рассчитывал на то, что дальше править страной он будет в соответствии с формулой «Cujus regio, ejus religio», «Чья власть - того и вера». Эта модель, выработанная в Аугсбурге в 1555 году и бесконечно устаревшая к настоящему моменту на Западе, Путину казалась последним словом в области международных отношений. Поэтому он бесконечно оскорбился, когда Запад вдруг, благосклонно принимая его подарки (одна поддержка действий Америки в Афганистане чего стоит), одновременно начал критиковать внутриполитический курс Путина. С его точки зрения это и было настоящим «кидаловом»: «Чего вы ко мне со свой свободой слова и правами человека лезете? Какие вам еще честные выборы? Это моя страна и здесь я рулю так, как считаю нужным! Я же к вам не лезу!»

Понятно, что предъявить этот конфликт в качестве обоснования своего противостояния с Западом Путин не мог. Нельзя же сказать: «Я конфликтую с ними, потому что они хотят запретить мне фальсифицировать выборы». Ну вот и пришлось придумывать суррогаты: сначала расширение НАТО (напомню, что поначалу Путин даже был готов в это НАТО вступить), а потом и якобы попираемые Западом «традиционные семейные ценности».

По поводу последних, кстати, тоже имеет смысл сказать несколько слов. В текущем российском дискурсе под соусом указанных ценностей в 95 процентах случаев подается банальная гомофобия. Я не являюсь специалистом в данном вопросе, поэтому просто процитирую написанное в Википедии, во вполне себе насыщенной фактурой статье «История преследования гомосексуалов в России». Если изложенное там правда, то получается, что исторически у нас к этому делу относились гораздо более толерантно, чем в Европе. Там гомофобия на протяжении долгого времени действительно служила важным фактором консолидации консервативного лагеря и однополые связи жестоко карались государством. Если это так, то получается, что навязываемые нам Кремлем «традиционные семейные ценности» есть в чистом виде ценности заимствованные, - европейские, - а никакие не исконные. Единственная проблема тут в том, что ценности эти устаревшие, с сильным запахом тлена, от которых Запад уже давно отказался. Да вы сами почитайте:

«Исторически в России к гомосексуалам относились значительно терпимее, чем в других европейских странах. Светское уголовное право не касалось этого вопроса вплоть до XVIII века <…> Впервые антигомосексуальное законодательство в России ввел Петр I в 1706 году, скопировав немецкий воинский устав. Оно распространялось только на военнослужащих и обосновывалось необходимостью поддержания дисциплины во вновь созданной армии европейского образца».

Там еще много чего написано, сами посмотрите.

Аббас Галлямов, Telegram

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