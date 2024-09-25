Один из крупнейших стадионов мира взорвали
- 25.09.2024, 20:01
Арене в Малайзии, вмещающей 80 тысяч зрителей, было всего 30 лет.
В городе Шах-Аламе снесли один из самых вместительных стадионов Азии на 80 тыс. зрителей.
Видео масштабного взрыва и обрушения крыши арены «Шах-Алам» разлетелись в социальных сетях. Сам спортивный объект был построен еще в 1994 году.
Сооружение входило в топ-20 самых вместительных стадионов мира, а также в топ-5 в Азии.
Решение о сносе было принято из-за аварийного состояния объекта. Арену признали не готовой к проведению мероприятий в 2020 году. Также ее пытались отремонтировать, закрывая на техобслуживние с декабря 2015-го.
Сейчас начнется работа по уборке завалов. Ее планируют завершить к середине 2025 года. Затем на месте развалин будет возведен новый стадион, рассчитанный уже на 45 тыс.
Строительство 80-тысячной арены было начато 1 января 1990 года, а сдали объект 16 июля 1994-го. Здесь выступала национальная сборная Малайзии.
#BREAKING #Malaysia The Shah Alam Stadium in Malaysia, an 80,000-seat venue previously declared unsafe in 2020, was demolished using controlled explosives. pic.twitter.com/yisE2dcbFJ— The National Independent (@NationalIndNews) September 24, 2024