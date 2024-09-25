Один из крупнейших стадионов мира взорвали 25.09.2024, 20:01

Арене в Малайзии, вмещающей 80 тысяч зрителей, было всего 30 лет.

В городе Шах-Аламе снесли один из самых вместительных стадионов Азии на 80 тыс. зрителей.

Видео масштабного взрыва и обрушения крыши арены «Шах-Алам» разлетелись в социальных сетях. Сам спортивный объект был построен еще в 1994 году.

Сооружение входило в топ-20 самых вместительных стадионов мира, а также в топ-5 в Азии.

Решение о сносе было принято из-за аварийного состояния объекта. Арену признали не готовой к проведению мероприятий в 2020 году. Также ее пытались отремонтировать, закрывая на техобслуживние с декабря 2015-го.

Сейчас начнется работа по уборке завалов. Ее планируют завершить к середине 2025 года. Затем на месте развалин будет возведен новый стадион, рассчитанный уже на 45 тыс.

Строительство 80-тысячной арены было начато 1 января 1990 года, а сдали объект 16 июля 1994-го. Здесь выступала национальная сборная Малайзии.

#BREAKING #Malaysia The Shah Alam Stadium in Malaysia, an 80,000-seat venue previously declared unsafe in 2020, was demolished using controlled explosives. pic.twitter.com/yisE2dcbFJ — The National Independent (@NationalIndNews) September 24, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com