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Один из крупнейших стадионов мира взорвали

  • 25.09.2024, 20:01
Один из крупнейших стадионов мира взорвали

Арене в Малайзии, вмещающей 80 тысяч зрителей, было всего 30 лет.

В городе Шах-Аламе снесли один из самых вместительных стадионов Азии на 80 тыс. зрителей.

Видео масштабного взрыва и обрушения крыши арены «Шах-Алам» разлетелись в социальных сетях. Сам спортивный объект был построен еще в 1994 году.

Сооружение входило в топ-20 самых вместительных стадионов мира, а также в топ-5 в Азии.

Решение о сносе было принято из-за аварийного состояния объекта. Арену признали не готовой к проведению мероприятий в 2020 году. Также ее пытались отремонтировать, закрывая на техобслуживние с декабря 2015-го.

Сейчас начнется работа по уборке завалов. Ее планируют завершить к середине 2025 года. Затем на месте развалин будет возведен новый стадион, рассчитанный уже на 45 тыс.

Строительство 80-тысячной арены было начато 1 января 1990 года, а сдали объект 16 июля 1994-го. Здесь выступала национальная сборная Малайзии.

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