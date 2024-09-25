Глава МИД Великобритании назвал Путина руководителем «мафиозного государства» 2 25.09.2024, 20:06

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Дэвид Лемми

Дэвид Лемми сравнил диктатора РФ с рабовладельцем.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми обвинил российского диктатора Владимира Путина в управлении «мафиозным государством» и сравнил его с рабовладельцем. Об этом сообщает Politico в четверг, 25 сентября.

Британский министр раскритиковал действия Путина, вспомнив времена рабовладения, и обвинил правительство РФ в пренебрежении международным правом.

«Ваше вторжение в ваших интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции», — заявил Лемми во время во время выступления в Совете Безопасности ООН.

Выступление Лемми состоялось в то время, когда Украина продолжает усилия, направленные на получение разрешения использовать западное оружие для ударов по территории РФ, пишет Politico.

Ранее Дэвид Лемми заявлял, что партнеры Украины должны проявить мужество в вопросе разрешения Украине на удары вглубь РФ.

Во время визита в Киев 11 сентября Лемми назвал действия России в Украине фашизмом и империализмом.

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