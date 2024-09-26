Белорусов шокировали новые больничные 26.09.2024, 9:29

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Их теперь получат все работники.

Новая система оплаты больничных, которая заработала с 1 июля, скорректирует выплаты многим белорусам. Если вы болели после этой даты, то могли заметить, что выплаты стали больше или меньше. Это зависит от стажа, от того, работал ли человек перед болезнью, и от других нюансов. Что с будет больничными, если зарплата резко выросла или упала, почему теперь так важен стаж и что надо знать самозанятым?

В редакцию «Онлайнера» написали десятки читателей, которые успели сходить на больничный в последние два с половиной месяца. В некоторых случаях, судя по расчетникам, выплаты действительно выросли («это было очень неожиданно и приятно»). Другие работники, наоборот, заметили, что «болеть стало еще невыгоднее, если говорить про деньги».

Журналисты выбрали 11 ситуаций, о которых им писали чаще всего, а на вопросы белорусов ответила заместитель управляющего ФСЗН Екатерина Лихачева.

1. В июне я была на больничном 5 дней, 1 день (80%) составил около 71 рубля, в июле — августе 1 день (100%) составил 71 рубль. Получается, на коротком больничном я бы ничего не потеряла, но на продолжительном это невыгодно. Сейчас у меня было 44 дня нетрудоспособности. Раньше я бы получила 12 × 71 + 32 × 88 = 3666 (это до вычета налогов), сейчас — 44 × 71 = 3124. Раньше средний заработок брался за 6 месяцев, теперь — за 18. В общем, болеть — это плохо и не очень выгодно.

Как объясняет Екатерина Лихачева, в новых условиях размер пособия по временной нетрудоспособности зависит как от периода участия работника в системе государственного социального страхования, так и от наличия у работодателя соцпакета. Если взносы в бюджет фонда уплачивались за работника в течение более длительного периода, соответственно, и уровень пособия у него выше (если стаж 10 лет и более, получите 100% среднедневного заработка, при стаже менее 10 лет — 80%).

Для каждого работника ежеквартально ситуация меняется, потому что увеличивается период уплаты обязательных страховых взносов. Когда стаж работника достигает 10 лет, пособие будет назначаться в размере 100% с первого дня нетрудоспособности.

— Следует отметить, что по году в стране средняя длительность больничного (в стандартных эпидемиологических условиях), как правило, составляет не больше 12 календарных дней. Соответственно, в старых условиях в целом большинство граждан получали пособие исходя из 80% среднедневного заработка.

По новым условиям количество тех, кто будет получать 80%, уменьшается. Такой процент среднедневного заработка будет применяться только для работников, имеющих стаж менее 10 лет.

— Вместе с тем в предыдущей редакции закона пособие исчислялось только из выплат в пользу работников за труд, в действующих же условиях в расчет включаются и выплаты социального характера (на которые начисляются взносы в бюджет ФСЗН).

Полагаем, что в указанной ситуации у работника нет дополнительных социальных выплат и в период последних шести месяцев произошел рост заработной платы, что отразилось на размере пособия.

2. По семейным обстоятельствам в июле я уволилась из одной организации и устроилась работать в другую, с меньшим заработком. В этом же месяце у меня заболел ребенок, и я вынуждена была взять больничный по уходу за ним. Сумма пособия по больничному оказалась даже выше, чем я получала в прошлой организации. Бухгалтер объяснила, что увеличение произошло за счет того, что теперь для расчета больничного в заработок включаются все выплаты.

Считаю, что новый расчет больничных является справедливым. Разница в оплате составила примерно 69 рублей за день, а за пять дней я получила на 345 рублей больше, чем вышло бы раньше.

По новым правилам в заработок для определения размера оплаты больничного включаются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы, в том числе у бывших работодателей. По старым правилам единовременные выплаты, выплаты социального характера — материальная помощь, пособие на оздоровление и другие — не участвовали в расчете среднедневного заработка.

— В приведенной ситуации по старым правилам пособие по временной нетрудоспособности было бы исчислено из тарифного оклада (без надбавок и повышений), по новым правилам же в него вошли все выплаты в 18 календарных месяцах у бывшего работодателя, поэтому и сумма пособия выше, — комментирует Екатерина Лихачева.

3. Мне 26 лет, семь лет проработала бухгалтером. Вышло так, что мне пришлось уволиться. А найти работу по специальности в нашем небольшом городке оказалось не так просто. Несколько месяцев поисков, потом я забеременела. Соответственно, шансов устроиться на должность с достойной зарплатой стало еще меньше. Но мне все-таки удалось найти работу на 0,25 ставки экономистом. Так вот, когда вышел новый закон, я была приятно удивлена, ведь по старому законодательству я бы получила оплату больничного по беременности и родам в 3 раза меньше.

Слышала, что возмущаются люди, которые длительный период вообще нигде не работали, им выплаты были больше. И я считаю, что это несправедливо, ведь я же постоянно уплачивала взносы на предыдущем месте работы.

— По старым правилам пособие по временной нетрудоспособности было бы исчислено из среднедневного заработка по последнему месту работы. Период его определения — это период работы у последнего нанимателя, но не более шести календарных месяцев, предшествующих месяцу начала случая беременности и родов. Так как этот период пришелся на период работы на условиях занятости на 0,25 ставки, соответственно, расчет производился бы только из этого заработка, — объясняет Екатерина Лихачева. — По новым правилам сюда вошли все выплаты в 18 календарных месяцах у всех нанимателей (в том числе бывших) в данном расчетном периоде. Полагаем, что в этой ситуации вошел период работы будущей мамы по прежнему месту работы, что положительно отразилось на ее пособии по беременности и родам.

4. Я работаю самозанятой. Забеременела и узнала, что мне не положена оплата больничного по беременности и родам. Почему так получается? Я плачу 10% налога на профдоход, слышала, что туда входят и взносы в ФСЗН. Это какие-то новые изменения с 1 июля?

Екатерина Лихачева поясняет, что право на пособия по временной нетрудоспособности (беременности и родам) имеют граждане, за которых (или которые) платят взносы на социальное страхование. Государственное соцстрахование предусматривает уплату двух видов взносов в бюджет фонда: на пенсионное страхование и на социальное.

Плательщики НПД уплачивают налог, в состав которого включены взносы только на пенсионное страхование. Из уплаченной суммы НПД в местный бюджет поступает 40%, в бюджет фонда — 60%.

— Следовательно, данная категория плательщиков не имеет права на оплату пособий по временной нетрудоспособности (беременности и родам). Эти условия нормативно закреплены с 1 января 2023 года, тем самым к ним не относятся изменения в расчете пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам с 1 июля 2024 года.

Вместе с тем следует отметить, что для тех граждан, которые не имеют права на пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается со дня рождения ребенка, то есть на два месяца раньше, чем для граждан, у которых есть право на пособие по беременности и родам.

5. Моя жена по образованию медсестра, была на отработке в РНПЦ в Минске. Она не отработала до конца, мы выплатили колледжу оставшуюся сумму за два или три месяца, и она переехала жить назад в родной город. Это было примерно в апреле 2023 года. Здесь она устроилась работать в районную больницу постовой медсестрой в кардиологию, зарплату обещали в районе 900—1000 рублей, но за два месяца с переработками там не выходило даже по 700. Было принято решение уволиться. Жена прошла курсы по наращиванию ресниц, после начала заниматься бухгалтерией и устроилась в фирму по оказанию бухгалтерских услуг для ИП. Так как опыта было немного, она работала на полставки и получала небольшую ЗП, но с нового года зарплата выросла и стала в районе 2000 рублей. В январе мы узнали, что жена беременна. Два раза за беременность она лежала в больнице и получала больничный.

Так как она работала бухгалтером, она рассчитала себе выплату по больничному по старым правилам, и выходила сумма в районе 10 тыс. рублей. Но с июля начали действовать новые правила по расчету больничных, и теперь больничные рассчитывает ФСЗН не за полгода, а за полтора. Время ухода на больничный по беременности и родам — первые числа августа, и больничный рассчитывал фонд по новым правилам. И когда фонд дал ответ по выплате, вышло, что она составила 4800 рублей, что практически в 2 раза меньше суммы, которую мы получили бы до изменений, которые вступили в силу с июля. Также, поскольку больничный начинался в августе, то его оплата будет выдана в сентябрьскую зарплату, а это после 20-х чисел сентября. При этом предварительная дата родов — конец сентября — начало октября. Благо у нас были сбережения, которых хватает, чтобы подготовиться к рождению ребенка и собрать сумки в роддом. Однако если бы таких сбережений не было, то нам пришлось бы готовиться к родам в последний момент.

— Изменения законодательства устанавливают равные подходы для граждан с учетом их участия в системе государственного социального страхования. Учитывая, что в период 18 месяцев у получательницы пособия были низкие заработки, к выплате сформировались суммы страховых выплат (пособие по беременности и родам) пропорционально участию будущей мамы в системе государственного социального страхования, — говорит Екатерина Лихачева.

Сумма взносов на социальное страхование в бюджет фонда составляет 6% от сумм выплат, начисленных в пользу работника. Это значит, что если зарплата невысокая, то и участие в системе государственного соцстрахования небольшое, объясняют в ФСЗН. При этом уплата обязательных страховых взносов обеспечивает право на пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Также из средств государственного социального страхования выплачиваются пособия в связи с родами и уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

В ФСЗН приводят такие расчеты по этой ситуации. Размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка — 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка (в сентябре это 4330 рублей), при рождении второго и последующих детей — 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка (в сентябре это 6062 рублей).

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет за 36 месяцев его выплаты (суммы рассчитаны в действующих условиях, на сентябрь 2024 года) составят:

на первого ребенка — 27 785 рублей (771,81 ежемесячно);

на второго (с учетом двух пособий) ребенка — 39 795,5 рубля (888,92 + 216,50 ежемесячно).

— Никакие новшества по срокам выплаты пособия по беременности и родам с 1 июля 2024 года не вводились. Пособие, как и раньше, получают в срок выплаты зарплаты за предшествующий месяц. Если выплата пособий из средств фонда государственного социального страхования задерживается, получатель может обратиться по короткому номеру 122 в ФСЗН.

6. Был в июле на больничном. Стаж работы — больше 10 лет. Мне болеть получилось невыгодно. Если брать по среднедневному заработку, то разница получилась 41%.

— Пособие по временной нетрудоспособности и в старых условиях не рассчитывалось по среднему заработку в месяц, поэтому данное сравнение не совсем верно, — комментирует Екатерина Лихачева. — Заработок учитывался за шесть месяцев, и в зависимости от того, какая зарплата была у работника в этот период, такой среднедневной заработок применялся для назначения пособия по временной нетрудоспособности.

Аналогично и в действующем законодательстве рассчитывается среднедневной заработок за 18 календарных месяцев, в который входят все выплаты, в том числе отпускные (ранее они исключались) и другие выплаты социального характера (матпомощь, единовременные выплаты).

Полагаем, что в изложенной ситуации у получателя пособия произошел резкий рост заработной платы либо в расчетном периоде (18 месяцев) были перерывы в трудовой деятельности.

7. Я в августе была на больничном с ребенком. Стаж — более 10 лет, хотя это роль не играет, так как с ребенком больничный 100%. Расчет среднего заработка при расчете ФСЗН ниже, чем был до вступления новых правил.

Среднедневной заработок по новым правилам рассчитывается за 18 календарных месяцев перед кварталом, когда работник взял больничный.

— Снижение его размера возможно в случаях, когда работник какое-то время не работал, находился в отпуске без сохранения зарплаты по собственному желанию, имел длительные периоды с заработком ниже действующего размера. В новых условиях размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от участия работника в системе государственного социального страхования, что является справедливым, — отмечает Екатерина Лихачева.

8. Слышал, что для выплаты 100%-ного больничного стаж должен быть не меньше 10 лет. Входит ли в стаж время, когда я учился в университете и когда работал по договору подряда?

В стаже учитывается время, когда уплачивались взносы на соцстрахование в ФСЗН. Время, когда вы учились, в него не включается.

— Стаж определяется периодами, за которые уплачиваются обязательные страховые взносы на социальное страхование в ФСЗН. То есть это периоды работы по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, предпринимательской и иной деятельности с уплатой взносов в бюджет фонда.

9. Помогите разобраться с тем, как будет при расчете больничного учитываться время, когда я не работала. В конце мая я уволилась и три месяца искала работу. С сентября выхожу на новую. Правда ли, что если я в ближайшее время пойду на больничный, то из последних 18 месяцев не исключат три месяца, когда я не работала, и весь заработок на 18 месяцев поделят на 547 дней?

Насколько я знаю, раньше учитывали шесть месяцев, но брали из них только периоды занятости, то есть заработок за шесть месяцев делили на количество дней, когда человек работал. Объясните, как сейчас несколько месяцев без работы могут повлиять на больничный.

Периоды, когда человек не работал, не исключаются из числа календарных дней, на которые делится общий заработок за 18 месяцев, объясняют в ФСЗН.

Исключаются только календарные дни:

временной нетрудоспособности;

беременности и родов;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

дополнительного свободного от работы дня в месяц матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет, с оплатой в размере среднедневного заработка за счет средств государственного соцстрахования;

целодневных (целосменных) простоев не по вине работника;

отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемого по инициативе нанимателя.

10. Моему отцу 60 лет, всю жизнь работал. Общий стаж работы — 40 лет. В мае он устроился водителем скорой помощи. Девятнадцатого июня он попал в реанимацию с диагнозом «легочная эмболия». За 42 дня на больничном он получил 380 рублей. При обращении в ФСЗН сказали, что так как больничный был оформлен до 1 июля, то он будет считаться из голого оклада (без контрактных, премий, стажа) и без учета предыдущего места работы, и так на протяжении всего больничного. Больничный будет длительный, так как легкое сильно пострадало, врачи считают, что это чудо, что он жив после отрыва таких тромбов. Его оклад — 302 рубля, на лекарства и «коммуналку» не хватает, не говоря уже о кредитах и продуктах. Положен ли в этом случае какой-то минимальный больничный по новым правилам?

— В данной ситуации случай нетрудоспособности начался до 1 июля 2024 года, следовательно, расчет производится по старому законодательству.

В приведенном примере расчет произведен из тарифного оклада, так как ранее действующим законодательством устанавливалось, что если работник не отработал 30 календарных дней в расчетном периоде у нового работодателя, то пособие по временной нетрудоспособности будет исчислено ему из тарифной ставки (без надбавок и повышений).

Подходы в новых правилах назначения пособий по временной нетрудоспособности были изменены, в том числе чтобы исключить подобные случаи.

11. Полгода в нас у компании урезали зарплату на 25%, объясняя это сложностями с продажами. Правильно ли я понимаю, что если я пойду на больничный, то среднедневной размер оплаты больничного может получиться даже больше, чем моя зарплата за день сейчас, раз учитываются последние 18 месяцев работы?

Да, это действительно так.

— При исчислении среднедневного заработка учитываются все выплаты в 18 календарных месяцах, предшествующих кварталу наступления случая временной нетрудоспособности, на которые начислены взносы в бюджет фонда (расчетный период). Следовательно, среднедневной заработок будет определен путем деления всех выплат в пользу работника в расчетном периоде на 547 календарных дней (если нет исключаемых периодов). Если заработок в тот период был выше, чем сейчас, соответственно, больничный будет большего размера.

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