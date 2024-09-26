Бойцы ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС «Зоопарк-1М»1
- 26.09.2024, 10:50
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Стали известны подробности боя.
Аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады выявила контрбатарейную радиолокационную станцию «Зоопарк-1М», которая была расположена вдоль лесопосадки на востоке Украины. С помощью разведывательного беспилотника позиция РЛС была определена, после чего по ней было выпущено две ракеты. Кадры поражения вражеской РЛС опубликовала пресс-служба подразделения.
Несмотря на то, что одна ракета не попала в цель, вторая взорвалась рядом, нанеся серьезные повреждения. Боевая машина загорелась, и экипаж был вынужден ее покинуть. Считается, что радиолокационная станция была существенно повреждена, а пожар мог уничтожить шасси.
Как отметили обозреватели «Милитарного», этот случай не единственный. В конце августа операторы беспилотника Shark из 15-й бригады артиллерийской разведки уничтожили аналогичную станцию в Запорожье при помощи высокоточного оружия, что также привело к ее полному уничтожению.