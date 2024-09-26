Полноценное цирковое представление Путина Эль Мюрид

26.09.2024, 11:43

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А могли выпустить и Медведева.

Сегодняшнее заседание Совбеза, по всей видимости, стало вынужденным ответом на (предположительную) неудачу с пуском «Сармата». Проблема здесь в том, что после 2018 года, когда этот комплекс был анонсирован на одном из самых агрессивных посланий Федеральному собранию, успешные испытания этого изделия прошли лишь один раз - в апреле 2022 года. Про остальные успешные пуски информации нет. При этом уже через четыре месяца после этого единственного пуска был подписан контракт на серийное производство и еще через три месяца заявлено о начале такого производства.

Фактически получается, что на вооружение поступает изделие, которое неясно как поведет себя в случае получения приказа на применение. И последние испытания показывают, что вопросы, безусловно, есть.

Это, в свою очередь, сильно обесценивает любую угрозу из серии «Держите меня семеро!»

Конечно, можно было выпустить Медведева, который не моргнув глазом, заявил бы: глядите, как наш «Сармат» разнес пусковой бункер. И это он еще даже не взлетел. А представляете, если он взлетит, чего он натворить сумеет?

Но решили обойтись без клоунады и провести полноценное цирковое представление. Все заявления Путина носят предельно абстрактный характер и не могут рассматриваться как изменения в ядерной доктрине сдерживания - такие документы не содержат расплывчатых формулировок «на усмотрение» и не содержат сложных конструкций, когда нужно судорожно загибать пальцы, какие из условий применения выполнены, а какие - еще нет. В путинском выступлении на Совбезе содержится недопустимо большое число подобных условий, которые будет совершенно недосуг подсчитывать, когда все будет решаться минутами.

По всей видимости, расчет проведения сегодняшнего Совбеза был, скорее, на проведение операции прикрытия крайне неприятной и болезненной неудачи, которая сильно подорвала аргументацию в отношении разрешений стран Запада на применение своих вооружений по целям на российской территории.

При этом так и остается открытым вопрос о подрыве двух стратегических (неядерных) арсеналов ГРАУ в Тверской области и еще одного крупного логистического узла на Кубани. То, что никакие беспилотники не могли нанести столь фатальный ущерб хорошо защищенным хранилищам, сомнений не вызывает. Слишком неспоставимы возможности даже ультрасовременных беспилотных систем с защитой подобных сооружений.

Крайне вероятно, что под прикрытием беспилотников по целям могли прилететь специализированные ракеты, предназначенные как раз для работы по защищенным бетонным и подземным хранилищам и складам. По понятной причине озвучивать это никто не станет, однако вряд ли руководство страны не ознакомилось с реальными причинами поражения этих арсеналов.

Намек предельно откровенный - раз возможно поражение складов неядерных вооружений, то под точно такой же угрозой и арсеналы 12 ГУ МО - главного управления, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение.

Пуск «Сармата» должен был стать ответом на эту угрозу, но как раз с ответом случился конфуз. Поэтому спешно и совершенно непроработанно пришлось собирать Совбез и практически в импровизационном стиле рассказывать про кардинальные изменения в ядерной доктрине, хотя при более внимательном прочтении сказанного, ничего кардинального там не просматривается, а тяжеловесность новых дополнительных условий и крайняя абстрактность и очень широкое толкование всей суммы новых условий делает все эти новации нереалистичными для практического применения.

Ну, там очень отдельные места могут вызывать некоторый интерес вроде ответа на агрессию против Белоруссии, но и в этом случае все весьма непросто - нужно, чтобы сама Белоруссия заявила об агрессии против нее, нужно, чтобы белорусская власть как-то обратилась за помощью - и вот только тогда можно будет рассмотреть и что-то решить. В любом случае это настолько большое время, что утрачивается сам принцип применения, ключевым параметром которого является внезапность.

Выводов из сказанного я бы сейчас не делал. Многое неясно, многое неизвестно. Но к решениям и вообще к сказанному на Совбезе стоит относиться крайне осторожно - слишком он был нарочитым и публичным для совещания на столь непростую тему. Особенно для нашей параноидально-засекреченной страны.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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