Белорусские десантники и ОМОНовцы улетели в Казахстан

Белорусские десантники и ОМОНовцы улетели в Казахстан2
- 26.09.2024, 12:47
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Белорусские десантники и сотрудники ОМОН направились в Казахстан для участия в учениях с коллективными «миротворческими силами» ОДКБ под названием «Нерушимое братство-2024».
По информации пресс-службы Министерства обороны Беларуси, в учении принимают участие военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Командование белорусским контингентом возложено на полковника Алексея Елфимова, заместителя командующего силами специальных операций.
Маневры пройдут на полигоне «Берег» в Алматинской области и станут завершающим этапом учений ОДКБ, посвященных подготовке и осуществлению «миротворческой операции» силами организации.