Для белорусов, заказывающих товары из-за границы, приготовили изменения 26.09.2024, 14:50

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Соответствующие проекты разместили на сайте Евразийской экономической комиссии.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят ввести изменения по беспошлинным нормам товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах. Также с таких заказов намерены по-новому взимать пошлину. Соответствующие проекты с изменениями разместили на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет «Зеркало».

Что могут изменить по беспошлинным лимитам

ЕЭК опубликовала проект о поэтапном снижении лимитов беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС товаров, которые приобретены в зарубежных интернет-магазинах. Так, на 2025 год «потолок» по таким покупкам хотят установить на уровне 200 евро, на 2026-ой — 100 евро, а на 2027-й — 50 евро. Напомним, в ЕАЭС мимо Беларуси входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ранее с 1 апреля этого года беспошлинные лимиты на посылки из-за границы в Беларуси (и остальных странах ЕАЭС) сократили до 200 евро и 31 кг за одно такое отправление. Было — 1000 евро, вес их не должен превышать 31 килограмм. Страны ЕАЭС могут на национальном уровне устанавливать лимиты на такие товары.

Что хотят ввести по пошлине с посылок

Также ЕЭК ранее опубликовала проект, по которому с 2025 года хотят ввести единую пошлину, которую будут взимать с посылок с товарами из-за зарубежных интернет-магазинов. Этот сбор предлагается установить на уровне 5%. Причем из законопроекта следует, что эту пошлину, по всей видимости, хотят взимать со всех таких посылок. К примеру, с посылки в 100 евро сбор, если его введут, составит 5 евро.

Напомним, сейчас за перевес надо заплатить 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее двух евро за 1 кг веса. Сбор берут с той части товара, которая не вписывается в лимиты.

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