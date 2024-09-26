ВСУ накрыли HIMARS и авиабомбами крупный сектор российского командования и пехоты
- 26.09.2024, 15:12
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Военные РФ выбегали в одном нижнем белье.
Реактивная артиллерия и авиация ВСУ поразили командный пункт российской армии в Запорожье.
Соответствующее видео обнародовал фонд «Вернись Живым».
Сообщается, что наведение высокоточных средств поражения выполнял беспилотный разведывательный комплекс Shark 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Кроме командного пункта, под удар попали места жительства российских оккупационных войск. На опубликованных кадрах видно, что российские военные выбегают из домов в одних трусах.
OSINT-исследователь EjShahid обнаружил место удара: им оказался поселок Новогоровка, который находится в 20 километрах от линии боевого столкновения.
Удар нанесли с помощью артиллерийской системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
Учитывая площадь разлета и количество суббоеприпасов можно предположить, что для удара использовали несколько ракет M30 или баллистическую ракету ATACMS (Army Tactical Missile System).
Кроме того, учитывая относительно небольшие объемы взрывов в моменте с работой авиации, можно предположить, что Воздушные силы использовали бомбы GBU-39.