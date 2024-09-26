Светлана Тихановская наградила своей медалью Хиллари Клинтон

Светлана Тихановская наградила своей медалью Хиллари Клинтон1
- 26.09.2024, 16:58
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Фотофакт.
Светлана Тихановская во время поездки в США провела ряд встреч, проходивших в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Во время ежегодной встречи Clinton Global Initiative вместе с Хиллари Клинтон и Юлией Навальной она поговорила о важности использования всех демократических инструментов для поддержки тех, кто борется с диктатурой, сообщает «Еврорадио».
После мероприятия Тихановская наградила Хиллари Клинтон своей медалью. Это Крест добрососедства — «за солидарность и поддержку демократической Беларуси».