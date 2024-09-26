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Светлана Тихановская наградила своей медалью Хиллари Клинтон

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  • 26.09.2024, 16:58
  • 1,506
Светлана Тихановская наградила своей медалью Хиллари Клинтон

Фотофакт.

Светлана Тихановская во время поездки в США провела ряд встреч, проходивших в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время ежегодной встречи Clinton Global Initiative вместе с Хиллари Клинтон и Юлией Навальной она поговорила о важности использования всех демократических инструментов для поддержки тех, кто борется с диктатурой, сообщает «Еврорадио».

После мероприятия Тихановская наградила Хиллари Клинтон своей медалью. Это Крест добрососедства — «за солидарность и поддержку демократической Беларуси».

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