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Forbes: Кремль потерял под Угледаром две бригады и больше двух тысяч единиц военной техники

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  • 27.09.2024, 8:09
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Forbes: Кремль потерял под Угледаром две бригады и больше двух тысяч единиц военной техники

155-я бригада морпехов РФ практически перестала существовать.

В ходе боев за Угледар с 2023 года 155-я бригада морпехов ВС РФ была дважды уничтожена и ее дважды восстанавливали.

До войны шахтерский городок насчитывал 14 тысяч человек. Противник начал попытки атаковать Угледар с конца 2022 года.

Только спустя два года боев армия Путина близка к цели, пишет Forbes.

57-я мотобригада сумела прорвать оборону 72-й бригады ВСУ. Сейчас бои идут на восточной окраине города, а украинские силы, возможно, отступают на север.

Только чтобы пробиться на восточную окраину Угледара, ВС РФ потеряли несколько тысяч своих солдат и тысячу единиц военной техники.

Бойцы из 72-й бригады ВСУ использовали против врага мины, беспилотники, артиллерию и противотанковые ракеты. Как итог — уничтожена минимум одна вражеская бригада.

В начале 2023 года армия Путина в лице 40-й и 155-й бригад морпехов пытались атаковать Угледар через поля. Эти неудачные атаки ВС РФ стали самыми кровавыми в истории этой войны.

155-я бригада морпехов ВС, состоявшая из 3 тысяч человек, под конец февраля 2023 года практически перестала существовать. Противник терял в день по 300 своих солдат. Спустя время Кремль пытался реанимировать бригаду, чтобы снова бросить ее в бой.

Дела у 40-й бригады морпехов были немного лучше, но ненамного. Аналитики из WarSpotting сообщают, что потери составили около тысячи единиц военной техники. В итоге боев за Угледар РФ уже потеряла минимум две свои бригады и 6% военной техники.

Сегодня оккупанты из 40-й бригады находятся на территории Херсонщины, а 155-я бригада — на Курщине. Оправдывает ли оккупация руин Угледара повторное уничтожение одной или обеих этих бригад — вопрос, на который могут ответить только Кремль и выжившие бойцы злополучных подразделений.

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