На границу с Литвой отправили белорусских резервистов

На границу с Литвой отправили белорусских резервистов2
- 27.09.2024, 10:28
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Из Гродно и Гродненского района.
Для охраны границы Беларуси с Литвой привлекали резервистов-пограничников. С начала сентября они участвовали в военном сборе, который проходил на базе Института пограничной службы в деревне Девятни Жодишковского сельсовета Сморгонского района.
Как сообщает районная газета, резервистов (более 30 человек) призывали из Гродно и Гродненского района. Сначала с ними занимались в учебном центре, а после отправили в подразделения Лидского пограничного отряда. Теперь же их отправляют домой.