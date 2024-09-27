На границу с Литвой отправили белорусских резервистов 2 27.09.2024, 10:28

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Из Гродно и Гродненского района.

Для охраны границы Беларуси с Литвой привлекали резервистов-пограничников. С начала сентября они участвовали в военном сборе, который проходил на базе Института пограничной службы в деревне Девятни Жодишковского сельсовета Сморгонского района.

Как сообщает районная газета, резервистов (более 30 человек) призывали из Гродно и Гродненского района. Сначала с ними занимались в учебном центре, а после отправили в подразделения Лидского пограничного отряда. Теперь же их отправляют домой.

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