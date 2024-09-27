Мобильные операторы вводят ряд новшеств для белорусов 2 27.09.2024, 11:27

5,050

Появился список изменений.

Компания А1 объявила, что с 30 сентября введет изменения по использованию мобильного интернет-трафика в роуминге для клиентов-физлиц, пишет «Зеркало».

Оператор пропишет, что «вправе приостановить доступ в интернет в роуминге клиентам-физлицам в случае резкого увеличения начислений за роуминговый интернет-трафик». При этом компания по-прежнему сможет сообщать клиентам, сколько они использовали интернет-трафика за границей, если потребленный объем превышает 5 МБ. Исключение — абоненты тарифных планов с предоплатой.

Также с 23 сентября у пользователей домашнего интернета А1 появилась возможность оформить подписку на антивирус Kaspersky Plus. Стоимость — 7,92 рубля в месяц. За эту цену можно подключить три устройства.

МТС предлагает до конца сентября воспользоваться акцией «супербонусы 2024», она актуальна для новых абонентов. Так, на тарифе «#Супер 10» абонплата снижена до 15,9 рубля на первые 90 дней (вместо 19,9 рубля), на «#Супер 30» — до 22,9 рубля (вместо 29,9 рубля), а на «#Супер 50» — до 30,9 рубля (это на 10 рублей ниже обычной стоимости). «При любом варианте предусмотрена бесплатная «Подписка МТС Премиум+» или «МТС ТВ», — уточняет компания.

Также компания МТС анонсировала, что ожидается поступление в продажу новых девайсов Apple: iPhone 16 Series, Watch Series 10, Watch Ultra 2, AirPods Max 2 и AirPods 4.

Компания life:) сообщила, что в ее интернет-магазине появились в продаже ноутбуки HONOR, Lenovo, ASUS и Infinix.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com