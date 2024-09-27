Мобильные операторы вводят ряд новшеств для белорусов

Мобильные операторы вводят ряд новшеств для белорусов2
- 27.09.2024, 11:27
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Появился список изменений.
Компания А1 объявила, что с 30 сентября введет изменения по использованию мобильного интернет-трафика в роуминге для клиентов-физлиц, пишет «Зеркало».
Оператор пропишет, что «вправе приостановить доступ в интернет в роуминге клиентам-физлицам в случае резкого увеличения начислений за роуминговый интернет-трафик». При этом компания по-прежнему сможет сообщать клиентам, сколько они использовали интернет-трафика за границей, если потребленный объем превышает 5 МБ. Исключение — абоненты тарифных планов с предоплатой.
Также с 23 сентября у пользователей домашнего интернета А1 появилась возможность оформить подписку на антивирус Kaspersky Plus. Стоимость — 7,92 рубля в месяц. За эту цену можно подключить три устройства.
МТС предлагает до конца сентября воспользоваться акцией «супербонусы 2024», она актуальна для новых абонентов. Так, на тарифе «#Супер 10» абонплата снижена до 15,9 рубля на первые 90 дней (вместо 19,9 рубля), на «#Супер 30» — до 22,9 рубля (вместо 29,9 рубля), а на «#Супер 50» — до 30,9 рубля (это на 10 рублей ниже обычной стоимости). «При любом варианте предусмотрена бесплатная «Подписка МТС Премиум+» или «МТС ТВ», — уточняет компания.
Также компания МТС анонсировала, что ожидается поступление в продажу новых девайсов Apple: iPhone 16 Series, Watch Series 10, Watch Ultra 2, AirPods Max 2 и AirPods 4.
Компания life:) сообщила, что в ее интернет-магазине появились в продаже ноутбуки HONOR, Lenovo, ASUS и Infinix.