Почему Лукашенко регулярно пропадает из публичного поля 7 27.09.2024, 12:02

10,112

Версия Валерия Цепкало.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман. Политик рассказал, почему Лукашенко регулярно пропадает из публичного поля:

— Лукашенко находится на серьезных гормональных препаратах. По внешнему виду можно сделать вывод, что, наверное, только благодаря медицине, препаратам, которые ему поставляют из-за границы, медицинскому центру, на который он потратил $300 миллионов (на который тратится больше, чем на бюджет здравоохранения одной из белорусских областей), поддерживают его состояние.

В один из дней (кажется, в среду) он не появляется на публике. Возможно, в этот день Лукашенко проходит процедуры, где его капают, переливают кровь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com