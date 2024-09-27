Почему Лукашенко регулярно пропадает из публичного поля7
- 27.09.2024, 12:02
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Версия Валерия Цепкало.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман. Политик рассказал, почему Лукашенко регулярно пропадает из публичного поля:
— Лукашенко находится на серьезных гормональных препаратах. По внешнему виду можно сделать вывод, что, наверное, только благодаря медицине, препаратам, которые ему поставляют из-за границы, медицинскому центру, на который он потратил $300 миллионов (на который тратится больше, чем на бюджет здравоохранения одной из белорусских областей), поддерживают его состояние.
В один из дней (кажется, в среду) он не появляется на публике. Возможно, в этот день Лукашенко проходит процедуры, где его капают, переливают кровь.