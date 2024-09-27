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Археологи спустя 200 лет нашли послание в бутылке

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  • 27.09.2024, 12:31
  • 3,554
Археологи спустя 200 лет нашли послание в бутылке

Это письмо их коллеги.

Археологи, проводившие раскопки на севере Франции, нашли послание в бутылке, датированное 1825 годом. Его оставил П. Ж. Феретом, руководивший исследованиями на том же месте 200 лет назад, пишет журнал «Нож».

Раскопки проводились в районе бывшего галльского поселения, которое позже захватили римляне. Среди других находок исследователи обнаружили глиняный горшок, где хранился небольшой стеклянный флакон.

Внутри флакона лежала записка, свернутая и перевязанная ниткой. Эта емкость была аналогом современных флаконов для духов. Подобные использовали женщины в XIX веке.

Послание от Ферета содержало информацию о том, что он проводил раскопки на этом месте в январе 1825 года, изучая местность, известную как Сите де Лимес или «лагерь Цезаря».

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