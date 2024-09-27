Лукашенко не видит потенциального преемника 19 27.09.2024, 12:51

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Диктатор уходить не собирается.

Лукашенко дал четко понять, что собирается удерживать власть незаконным путем и дальше. На встрече со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники диктатор заявил, что не видит «потенциального преемника».

«У вас меньше возможностей видеть их, а у меня — они все на виду, начиная с вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями нашего парламента. Вот они все на виду».

«И вчера я подумал об этом. Вот а кто?» — отметил Лукашенко.

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