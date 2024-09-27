Ученые рассказали, чем полезны недозрелые помидоры 3 27.09.2024, 17:18

3,828

Особенно для людей преклонного возраста.

Исследователи из Университет Севильи показали, что каротиноид фитоин увеличивает продолжительность жизни нематоды Caenorhabditis elegans и может замедлить наступление паралича, связанного с образованием амилоидных бляшек в модели болезни Альцгеймера.

Ученые наблюдали увеличение продолжительности жизни от 10 до 18,6% и снижение эффекта образования амилоидных бляшек от 30 до 40%. Эти результаты опубликованы в журнале Antioxidants.

В ходе исследований были протестированы чистый фитоин и экстракты, богатые этим каротиноидом, полученные из микроводорослей. Кроме водорослей каротиноид фитоин содержится томатах (особенно в зеленых), в моркови, дынях и персиках.

Caenorhabditis elegans — широко используемая в биомедицине животная модель. Она сыграла важную роль в важных открытиях, таких как программируемая клеточная смерть, РНК-интерференция и применение белка GFP.

Команда профессора Антонио Хесуса Мелендеса Мартинеса 15 лет изучала фитоен, который содержится в таких продуктах, как томаты, морковь, абрикосы, красный перец, апельсины, мандарины, маракуйя и другие. Это соединение эффективно усваивается и содержится во многих тканях, в том числе в коже, где, согласно исследованиям, может защищать от ультрафиолетового излучения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com