Ученые рассказали, чем полезны недозрелые помидоры

Ученые рассказали, чем полезны недозрелые помидоры3
- 27.09.2024, 17:18
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Особенно для людей преклонного возраста.
Исследователи из Университет Севильи показали, что каротиноид фитоин увеличивает продолжительность жизни нематоды Caenorhabditis elegans и может замедлить наступление паралича, связанного с образованием амилоидных бляшек в модели болезни Альцгеймера.
Ученые наблюдали увеличение продолжительности жизни от 10 до 18,6% и снижение эффекта образования амилоидных бляшек от 30 до 40%. Эти результаты опубликованы в журнале Antioxidants.
В ходе исследований были протестированы чистый фитоин и экстракты, богатые этим каротиноидом, полученные из микроводорослей. Кроме водорослей каротиноид фитоин содержится томатах (особенно в зеленых), в моркови, дынях и персиках.
Caenorhabditis elegans — широко используемая в биомедицине животная модель. Она сыграла важную роль в важных открытиях, таких как программируемая клеточная смерть, РНК-интерференция и применение белка GFP.
Команда профессора Антонио Хесуса Мелендеса Мартинеса 15 лет изучала фитоен, который содержится в таких продуктах, как томаты, морковь, абрикосы, красный перец, апельсины, мандарины, маракуйя и другие. Это соединение эффективно усваивается и содержится во многих тканях, в том числе в коже, где, согласно исследованиям, может защищать от ультрафиолетового излучения.