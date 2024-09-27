Умерла актриса, ставшая известной благодаря фильмам о Гарри Поттере

Умерла актриса, ставшая известной благодаря фильмам о Гарри Поттере3
- 27.09.2024, 17:35
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Ей было 89 лет.
Британская актриса Маргарет Натали Смит, более известная как Мэгги Смит, скончалась в возрасте 89 лет. Она была известна, в частности, по роли профессора Макгонагал в серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает BBC.
Еще в 2007 году у Смит был диагностирован рак груди, что стало известно во время съемок шестой части «Гарри Поттера». Несмотря на тяжелую болезнь, актриса не прекратила участие в съемках.
Мэгги Смит — двукратная лауреатка премии «Оскар», она семь раз получала премию BAFTA, а также трижды была награждена премией «Золотой глобус».