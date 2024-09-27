Лукашенко стонет из-за западных санкций 6 27.09.2024, 17:56

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Диктатор рассказал, как они бьют по экономике режима.

Лукашенко признал воздействие санкций на экономику режима. Диктатор заявил, что «западные санкции — это фашизм».

По его словам, Беларусь является «экспортно ориентированной страной с открытой экономикой».

«Поэтому, — добавил он, — нас душат санкциями, вынуждая <…> искать новые рынки сбыта и поставки комплектующих, выпуск которых мы еще не освоили».

Отметим, в последнее время представители режима все чаще говорят о воздействии санкций на экономику.

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