Лукашенко стонет из-за западных санкций

Лукашенко стонет из-за западных санкций6
- 27.09.2024, 17:56
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Диктатор рассказал, как они бьют по экономике режима.
Лукашенко признал воздействие санкций на экономику режима. Диктатор заявил, что «западные санкции — это фашизм».
По его словам, Беларусь является «экспортно ориентированной страной с открытой экономикой».
«Поэтому, — добавил он, — нас душат санкциями, вынуждая <…> искать новые рынки сбыта и поставки комплектующих, выпуск которых мы еще не освоили».
Отметим, в последнее время представители режима все чаще говорят о воздействии санкций на экономику.