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Зеленский показал результаты удара РФ по больнице в Сумах

  • 28.09.2024, 12:50
Зеленский показал результаты удара РФ по больнице в Сумах

Известно о 8-ми погибших, более 100 пациентов эвакуированы.

Количество жертв в результате удара «Шахедов» по больнице в Сумах возросло до 8 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Сумы. Россия ударила «шахедами» по одной из больниц города. Сейчас известно о 8 погибших. Одиннадцать человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. Продолжается спасательная операция», - уточнил глава украинского государства.

«Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей. Принудить Россию к миру может только сила. Мир через силу - только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути», - отмечает Зеленский.

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