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Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче

  • 29.09.2024, 13:07
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Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче
Марк Цукерберг
Фото: David Paul Morris/Bloomberg

После запуска метавселенной Metaverse.

Состояние основателя Meta Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse. Сейчас оно достигает $201 млрд, подсчитал Bloomberg.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Цукерберга сейчас занимает четвертую строчку. В апреле ему удалось подняться на третью позицию, причем на тот момент он впервые с 2020 года оказался богаче Илона Маска.

По мнению аналитиков, состояние бизнесмена выросло во многом благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms. В результате чистая стоимость активов Цукерберга увеличилась почти в шесть раз менее чем за два года.

С начала года акции Meta Platforms подорожали на 60%. Так, в пятницу, 28 сентября, они торговались на рекордной отметке в $568,95 за бумагу. Марку Цукербергу принадлежит 13% акций Meta Platforms, в итоге с 1 января его состояние выросло на $73,4 млрд.

Как отмечают аналитики, план Цукерберга создать метавселенную и объединить в нее все продукты изначально спровоцировал резкое падение акций. Тогда бизнесмен рисковал потерять около $100 млрд капитала. О создании метавселенной на базе соцсети Facebook объявили в июле 2021 года. В октябре того же года компания сменила название на Meta.

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