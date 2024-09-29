Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче
- 29.09.2024, 13:07
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После запуска метавселенной Metaverse.
Состояние основателя Meta Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse. Сейчас оно достигает $201 млрд, подсчитал Bloomberg.
В рейтинге миллиардеров Bloomberg Цукерберга сейчас занимает четвертую строчку. В апреле ему удалось подняться на третью позицию, причем на тот момент он впервые с 2020 года оказался богаче Илона Маска.
По мнению аналитиков, состояние бизнесмена выросло во многом благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms. В результате чистая стоимость активов Цукерберга увеличилась почти в шесть раз менее чем за два года.
С начала года акции Meta Platforms подорожали на 60%. Так, в пятницу, 28 сентября, они торговались на рекордной отметке в $568,95 за бумагу. Марку Цукербергу принадлежит 13% акций Meta Platforms, в итоге с 1 января его состояние выросло на $73,4 млрд.
Как отмечают аналитики, план Цукерберга создать метавселенную и объединить в нее все продукты изначально спровоцировал резкое падение акций. Тогда бизнесмен рисковал потерять около $100 млрд капитала. О создании метавселенной на базе соцсети Facebook объявили в июле 2021 года. В октябре того же года компания сменила название на Meta.