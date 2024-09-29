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«А теперь – плешивый!»

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 29.09.2024, 14:28
  • 1,840
«А теперь – плешивый!»

Вместо послесловия.

Уже когда предыдущий большой материал был закончен, наши израильские коллеги прислали ссылки на местную прессу, где сказано о том, что Нарсрала таки уничтожен. В общем, целью материала было показать именно другой путь борьбы с агрессором и террористом, поскольку давняя формула «с террористами не договариваются, их уничтожают» не просто померкла, а превратилась в свой антипод. С террористами сейчас именно договариваются и что более прискорбно – принимают их условия. А ведь давно известно, что такая тактика – проигрышна по определению. Тому давно сформулировано четкое и вменяемое основание и выглядит оно следующим образом.

Террорист или агрессор однозначно действует в нарушение устоявшихся правил. Он не только посягает на что-то чужое, будь то земля, материальные ценности или жизни людей, но всегда переступает нормы и правила, которые действовали до этого момента. Будь это иначе, он бы этого не делал. А раз так, то он посягает и на незыблемость этих норм, на которых основан миропорядок. Это справедливо в любом случае, но когда такая сущность прямо говорит о том, что путем насилия она намерена изменить этот самый порядок, она выказывает презрения к любым правилам и нормам. И это надо помнить всем и всегда.

Но в таком случае этой агрессивной и/или террористической силе противостоит сила, которая соблюдение норм и правил поставила во главу угла своего мировоззрения. В результате, мы получаем две стороны, одна из которых ни чем и ни в чем себя не ограничивает, а другая – сама себе уложила множество ограничений. Наверное, все уже читали метафоры о том, что налагая ограничения на применение западных вооружений, наши партнеры превращают Украину в бойца со связанными руками или хотя бы с одной. Кроме того, она действует по утвержденным правилам боксерских поединков, а против нее выступает участник боев без правил и у него нет ни перчаток на руках, ни малейших ограничений. Метафора правильная, но тут речь идет о грани, за которой второй боец превратится в такого же беспредельщика.

Это уже – мировоззренческий вопрос, но возможно, ответ на него сейчас дает Израиль. Суть его сводится к тому, что если кто-то выбрал курс на агрессию, террор и войну, он должен выводиться за рамки правил, поскольку бой должен вестись адекватными средствами и приемами. Проще говоря, если сущность определила себя в однозначное зло, то уговаривать и переговаривать уже не с кем. Зло должно быть уничтожено до такой степени, чтобы оно не могло возродиться. Вторая Мировая война показала, что это – работает.

Ни Германия, ни Япония уже не стремятся к агрессии и террору и даже наоборот. Совок не был разгромлен и это зло дало свои ядовитые всходы. Еще раз напомню, как сразу после окончания той войны Уинстон Черчилль сказал: «Похоже, мы зарезали не ту свинью», и был прав. Эта свинья отожралась и теперь творит ровно то, что творила Германия при Гитлере. В общем, любые переговоры уже бесполезны. Просто надо зарезать правильную свинью. И вот Израиль сейчас демонстрирует именно такой подход, а буквально только что, местная пресса пишет такое:

«Армия обороны Израиля подтвердила, что накануне, в результате удара, нанесенного по центральному штабу “Хизбаллы” в районе Дахия в Бейруте, был ликвидирован генсек этой террористической организации шейх Хасан Насралла. Удар по штабу был нанесен в то время, когда там находилось высшее руководство «Хизбаллы». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что операция по уничтожению главаря «Хизбаллы» Хасана Насраллы получила название «Новый порядок»

Вот еще сообщение об этом же, но из другого СМИ:

«Пресс-служба ЦАХАЛа утром в субботу, 28 сентября официально подтверждает: генсек Хизбаллы шейх Хасан Насралла ликвидирован в Бейруте Вместе с ним уничтожен глава южного командования Хизбаллы Али Кархи и другие высокопоставленные функционеры террористической организации. Израильские ВВС во взаимодействии с разведывательными структурами и спецслужбами нанесли удар по штаб-квартире Хизбаллы, расположенной в подземном бункере под жилым домом в квартале Дахия в Бейруте».

С учетом того, что ЦАХАЛ никогда не был уличен в том, что выдает на публику непроверенные данные, можно говорить о том, что все руководство террористической организации, включая Насрала – уничтожено. И теперь смотрим на реакцию Ирана, поскольку эта организация – полностью марионеточная и действует абсолютно в интересах Ирана. Если у Тегерана не хватит духу что-то сделать в ответ, значит полотенца задумались о том, не пойдут ли они вслед за Ханией и Насралой. А это уже – путь в правильном направлении, а не тупые и бесплодные переговоры. Ну и теперь очень бы хотелось сказать: «А теперь – горбатый!», в смысле – плешивый.

Anti-Colorados, Defence-Line

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